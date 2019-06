Robert Moreno califica a Messi: "Es como Matrix"

El nuevo seleccionador recuerda su paso por el Barcelona y su experiencia trabajando con Messi.

Robert Moreno vive sus primeros días como entrenador de la Selección Española tras sustituir a Luis Enrique Martínez en el puesto pero también ha recordado su paso por el como ayudante, donde pudo ver de cerca a Leo Messi, al que ha calificado como nunca antes lo habían hecho.

"Leo es el mejor de la historia. No vi jugar a Pelé y Maradona en directo, pero Messi es increíble solo viéndole entrenar. Un profesional diez. La gente piensa que es solo un don, pero es de los primeros en llegar a entrenar, de los que cuida la alimentación... siendo el mejor tanto tiempo y con tantos títulos, tiene aún más mérito. En cuanto a su interpretación del juego, con Luis Enrique hacíamos una comparativa y lo comparamos con Matrix, sobre la escena que todo se para, va lento y pasan las balas. Leo lo ve así dentro del campo. Analiza y mira lo que pasa. Busca los espacios para recibir el balón y participar. Cada año que pasa es mejor porque sabe interpretar muy bien el juego", explica en una entrevista a Sport.

También ha valordado el momento actual del cuadro balugrana: "Veo al Barça de Valverde, no el de Guardiola o Luis Enrique. Un equipo que consigue resultados y títulos. La época de Pep fue gloriosa, pero precisamente esto puede llevar a que alguien lo vea como una rémora para el resto de los tiempos por una búsqueda de un juego ideal".

"Me ha sabido mal por Ernesto y la gente del staff con la que tenemos amistad como Barbarà o De la Fuente. Hemos visto su sufrimiento. Ernesto lleva muchos años en el mundo del fútbol y ha sufrido como le pasa a todos los entrenadores cuando no llegan los resultados. Me ha sabido mal porque ha intentado hacer todo lo que creía para ganar. Personalmente, he coincidido con él dos o tres veces y me ha caído bien. También me sabe mal que critiquen a Busquets y toda la gente próxima, aunque sabemos que es parte del fútbol y del negocio", añade sobre las críticas que ha recibido Valverde a final de temporada.

En cuanto a la Selección, Moreno no oculta su predilección por Sergio Ramos: "Ramos es un profesional diez. Lo quieres tener de capitán y jugador. Te devuelve con trabajo lo que le puedes dar después en liderazgo en el campo. Es muy bueno entrenando, en el gimnasio, liderando a los compañeros, prestando atención en la charla. Entiendes que a su edad esté a tan alto nivel".