River Plate vs. Tigre, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

River Plate recibe a Tigre este sábado 7 de febrero a las 20:00 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Monumental, por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el River Plate vs. Tigre del Torneo Apertura 2026

El Millonario llega al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Rosario Central en la fecha 3. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo es tercero en la Zona B con siete puntos.

Por su parte, el Matador venció por 3-1 a Racing en su más reciente partido de liga, con anotaciones de José David Romero, Ignacio Russo y Gonzalo Martínez. El cuadro a cargo de Diego Dabove es segundo en la tabla con siete unidades.

Cómo ver River Plate vs Tigre, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN Premium (Argentina) y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz.

Hora de inicio de River Plate vs Tigre

El partido se disputa este sábado 7 de febrero a las 20:00 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Monumental.

México: 17:00 horas

España: 00:00 horas (domingo 8)

Estados Unidos: 18:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de River Plate

Aún en búsqueda de refuerzos, Marcelo Gallardo le habría informado a Paulo Díaz que finalmente se quedará en la plantilla, a pesar de tener la etiqueta de transferible, de acuerdo con las palabras del propio Díaz para TNT Sports.

“En este mercado me quedo. Después puede pasar cualquier cosa, pero hablé con el entrenador y le dije que tenía ganas de seguir. Cuando me dijeron que me tenía que ir, me dije a mi mismo que tenía que trabajar bien por el destino al que fuera, y creo que lo hice de la mejor manera. Creo que le di vuelta la mano al técnico y estoy acá, contento“, expresó el defensor chileno, quien ya vio minutos en el actual torneo y espera ser pieza importante para su entrenador.

Noticias de Tigre

El Matador busca mantener su invicto en el torneo, al tiempo que se encuentra a menos de dos semanas de afrontar la eliminatoria de 64 de la Copa Argentina frente a Claypole, torneo en el que buscará ser protagonista, sin dejar de lado la oportunidad que tendrá en la edición 2026 de la Copa Sudamericana.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

