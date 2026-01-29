La decisión de retirar al mediocampista de Francia fue impulsada por la falta de oportunidades consistentes en el Stade de la Meinau. Desde que se unió a Estrasburgo en el verano de 2025, ha logrado solo cuatro titularidades en la Ligue 1 en la primera mitad de la temporada. Aunque hizo 15 apariciones en todas las competiciones, se consideró que su desarrollo se estaba estancando debido a los minutos insuficientes en el campo.

Romano informa que otro factor clave en la retirada es la llegada de nuevos talentos a Estrasburgo. Como parte del modelo multi-club de BlueCo, el equipo francés está listo para integrar nuevos reclutas durante esta ventana, lo que habría aumentado la competencia por los puestos en los roles de mediocampo ofensivo. Los oficiales de Chelsea, monitoreando la situación desde Cobham, decidieron que mantener a Páez en un rol rotativo en Alsacia sería perjudicial para su crecimiento. La retirada permite a Estrasburgo centrarse en sus refuerzos entrantes mientras libera a Páez para unirse a un equipo donde se espera que asuma un papel más protagónico.