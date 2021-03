D'Onofrio: "Me gustaría ser presidente de la AFA"

El máximo mandatario de River confesó su deseo de dirigir al fútbol argentino.

Rodolfo D´Onofrio, presidente de River cuyo mandato finalizará en diciembre de este año, no ocultó sus ganas a futuro de seguir ligado al fútbol nacional. Más precisamente, de ponerse al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el día de mañana. "Me gustaría ser presidente de la AFA. Sí, ¿por qué no? Hay mucho para hacer y transformar", confesó.

"Hay que hacer un cambio profundo. Yo no estoy sacando a nadie. Los que están ahora tienen que dejarse ayudar", señaló el máximo dirigente del Millonario, en declaraciones a ESPN, y en la misma línea, agregó: "Hay que hacer un cambio profundo el día que corresponda, no estoy destituyendo a nadie. Cuando corresponda, y si no, ayudar a los de ahora, pero se tienen que dejar ayudar".

En ese sentido, D'Onofrio se refirió a la posibilidad de que un "hincha de River o Boca" pueda ser presidente de la AFA e hizo referencia a Claudio Chiqui Tapia. "No está en ningún estatuto que los presidentes de River o Boca no puedan ser presidente de la AFA. Eso es parte del folclore. Tiene un presidente hincha de Boca ahora y puede tener presidentes hinchas de River más adelante", sostuvo.

Por último, el dirigente de 71 años realizó críticas sobre cómo se está manejando el fútbol en Argentina. "Tenemos a Disney y Turner, dos empresas importantes, pero los abonados, ¿cuántos pueden ser? A lo sumo tres millones ¿Dónde está el futuro del fútbol argentino? En los derechos internacionales, pero tenés que promocionarlo ¿Por qué en Europa los clubes viven muchísimos de los derechos de televisión? Y para nosotros es un 5%. No va así. Los vendieron por seis años y tenían que venderlos por tres", explicó, y concluyó: "Los campeonatos del fútbol argentino no tienen fecha en todo el año. Se necesita organización".