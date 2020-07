Ricardo Pepi, el delantero soñado que Estados Unidos le robó a México

El atacante del FC Dallas confesó que el combinado de las Barras y las Estrellas fue mejor opción que el Tri.

La disputa de jugadores entre y continúa. Ahora, el combinado de las Barras y las Estrellas sumó un futbolista más a quien catalogan como el gran centro delantero del futuro de la zona.

Ricardo Pepi, de 17 años, se decantó por los estadounidenser al tener la opción entre ellos y el Tricolor. El atacante del ya tiene actividad con el primer equipo y se perfila para ser un ariete letal para su combinado nacional.

El centro delantero probó suerte con México en la Sub 16 dirigida por Mario Arteaga. Sin embargo, cuando Pepi parecía decantarse por el Tri, Estados Unidos entró en la riña y convenció al jugador de unirse a sus filas.

“Cuando me habló Estados Unidos, me tardé dos semanas decidiendo, hablando con mi papá, con gente cercana para saber cuál era lo mejor para mí y mi decisión fue para la Selección que me brindó mejores oportunidades”, sentenció el futbolista del FC Dallas para Mediotiempo.

El nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, confesó que en ese momento le dieron la oportunidad de participar con la Sub 17, a diferencia del Tri en donde lo querían para una categoría inferior.

Aunque defiende los colores del cuadro estadounidense, Pepi reveló que Carlos Vela y Chicharito son sus modelos a seguir como atacantes. Es por ello que busca a toda costa hacerse de un lugar en el FC Dallas para próximamente poder enfrentarse a sus ídolos en la .