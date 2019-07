Ricardo Guevara aún no se opera

El delantero de FAS espera los exámenes de confirmación para pasar por el quirófano.

Ricardo Guevara sufre rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, según lo expresó el mismo jugador. Los médicos del equipo tigrillo aún no confirman tal lesión, pero el delantero se mantiene alejado de la pretemporada.

Fredy Vega, gerente de FAS, detalló lo que sucede con el reciente fichaje: “Estamos esperando eso (el diagnóstico final), no se sabe todavía. El médico no nos ha dicho y por eso no hemos dado ningún boletín”, señaló en declaraciones al periódico El Gráfico.

Sobre la posibilidad de buscar otro atacante en lugar de Guevara, Vega apuntó: “Yo soy de la opinión de lo que nos quedemos con los que están y delantero es lo que más cuesta hallar. Mejor que los jóvenes jueguen y peleen un puesto”.