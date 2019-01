Ricardinho explota contra Cristian Díaz

El brasileño explicó su celebración del gol que le anotó al Santa Tecla, donde destacó en el futbol salvadoreño.

Ricardinho, quien fue referente del Santa Tecla FC, habló ante los medios de comunicación luego del festejo por el tanto al club salvadoreño, luego de abandonarlo por diferencias con el técnico argentino Cristian Díaz.

En declaraciones al programa 'Los Provocadores', el atacante explicó: "Necesitaba quitar eso (la bronca) porque no había hablado hasta ese momento. Yo nunca había discutido con Díaz. La verdad que tenía en mente festejarlo así el gol. Él dijo que no me miró, ¿cómo no va a mirar a quién le hace un gol? Un día me dijo Figueroa que el entrenador de Santa Tecla no me quería por indisciplina. Yo me sorprendí, ¿por indisciplina? Si nunca había tenido un problema. Después del gol me desahogué y le grite 'traidor'", dijo.

Aunado a ello, habló sobre los objetivos con Isidro Metapán, en el cual ha sumado dos triunfos, el primero sobre la mesa. “(Es) ayudar a Metapán y meterlo en el lugar que estaba antes”, puntualizó.