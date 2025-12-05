RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

RB Leipzig y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 6 de diciembre en la Red Bull Arena de Leipzig, a partir de las 11:30 hrs.

Sky Sports Sky+

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt en vivo: ¿Dónde ver en TV y Stream?

El destacado partido de la Bundesliga se transmitirá en vivo y en exclusiva por Sky Sports México en México, ESPN+ en Estados Unidos, a partir de las 11:30 hrs (tiempo del centro de México), 12:30 ET y 09:30 hrs PT.

¿Qué pasa en el Leipzig?

Los Leipzigers siguen siendo los primeros perseguidores del Bayern. Después de doce partidos, RB se encuentra con 26 puntos y solo dos derrotas en el segundo lugar de la Bundesliga. Sin embargo, ya les faltan ocho puntos para alcanzar a los muniqueses en la cima.

El viernes pasado, el equipo del entrenador Ole Werner solo logró un 0:0 contra un Gladbach revitalizado. RB fue claramente dominante en el juego, tuvo más posesión del balón y 13 remates más que el rival, pero simplemente faltó el gol.

¿Qué pasa en el Eintracht Frankfurt?

Gracias a seis partidos consecutivos de la Bundesliga sin perder, el Eintracht Frankfurt ha vuelto a la lucha por un puesto en la Champions League. El Eintracht se sitúa ahora en la séptima posición con 21 puntos, dos por detrás del Leverkusen, cuarto.

Apenas el domingo pasado, el equipo de Dino Toppmöller solo pudo empatar 0-0 contra el VfL Wolfsburg. Michy Batshuayi marcó el celebrado gol del empate de penalti en el sexto minuto del tiempo añadido.

El goleador incluso fue preferido al supuesto fichaje estrella del club en enero, Elye Wahi. Wahi llegó desde Francia el invierno pasado por 26 millones de euros para cubrir el hueco dejado por Omar Marmoush. Pero el delantero ha sido un completo fracaso; ni siquiera entró en la convocatoria contra el Wolfsburg, a pesar de la ausencia de su máximo goleador, Jonathan Burkardt. Debido a su bajo rendimiento, se espera que Wahi deje el club este invierno.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Hora de inicio

Bundesliga - Bundesliga Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Alineaciones

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Forma

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Balance de enfrentamientos directos

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Las tablas

Mira el juego con VPN

Si te encuentras en el extranjero, puedes usar un VPN para ver juegos a través de los proveedores habituales. Con NordVPN puedes establecer una conexión en línea segura desde el extranjero. NordVPN es uno de los proveedores de VPN más populares y reconocidos en todo el mundo.