Rayados de Monterrey vs Toluca, Semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Monterrey recibirá a Toluca este miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, en partido correspondiente a la semifinal de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Sigue aquí en directo el partido Rayados de Monterrey vs Toluca de las semifinales del torneo Apertura 2025
Los Rayados en una serie memorable, lograron el pase a semifinales tras imponerse al América en cuartos de final y ahora, tendrán otra prueba más que dura contra los vigentes campeones del futbol mexicano.
Por su parte, los Diablos Rojos cumplieron con los pronósticos al dejar en el camino a los Bravos de Juárez y su mira sigue puesta en ser el cuarto equipo en la historia de los torneos cortos en ser bicampeón de la Liga MX.
Cómo ver Rayados de Monterrey vs Toluca, por semifinales: Canales de TV y transmisiones en vivo
Cómo ver Rayados de Monterrey vs Toluca, por semifinales: Canales de TV y transmisiones en vivo
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|México
|Canal 5, TUDN, Vix
|Estados Unidos
|TUDN
|Sudamérica
|Sin transmisión
|España
|Sin transmisión
El partido será transmitido en México por Canal 5, TUDN y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN.
Hora de inicio de Rayados de Monterrey vs Toluca
El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio BBVA.
- México:21:10 horas
- Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)
- Argentina:00:00 horas
- España:04:00 horas (jueves 4)
Noticias del equipo y escuadras
Noticias de Rayados de Monterrey
Los Rayados aún no saben si podrán tener a su disposición a Víctor Guzmán, el cual padeció una fatiga muscular que lo marginó de la vuelta de cuartos de final ante el América, además de que se ha rumoreado que podría abandonar a la institución al final del torneo.
Noticias de Toluca
Alexis Vega nuevamente será baja de los Diablos Rojos para el juego de ida y Antonio Mohamed confía en que la ausencia del seleccionado nacional mexicano no sea resentida por su equipo y pueda estar listo para ver minutos en la vuelta.