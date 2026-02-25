Rayados de Monterrey vs Cruz Azul, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Monterrey recibe a Cruz Azul este sábado 28 de febrero a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA dentro de la actividad de la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Rayados de Monterrey vs Cruz Azul del torneo Clausura 2026

Los Rayados vienen de caer en su visita a Ciudad Universitaria contra los Pumas, lo cual ha aumentado la presión al interior del equipo por la irregularidad que han tenido en el certamen y tendrán una prueba complicada por delante contra los sublíderes del futbol mexicano.

El conjunto Cementero por su parte, frenó la racha de victorias de las Chivas la fecha anterior y se meterán al 'Gigante de Acero' en busca de sumar otros tres puntos que podrían catapultarlos al primer lugar de la tabla general.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido del torneo Clausura 2026:

Cómo ver Rayados de Monterrey vs Cruz Azul, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premium, Layv Time Estados Unidos TUDN, Univisión Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Canal 5, TUDN, Vix Premium y el canal de YouTube Layv Time, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Univisión. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Rayados de Monterrey vs Cruz Azul

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio BBVA.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (Domingo 1 de marzo)

Noticias del equipo y escuadras

Monterrey contra Cruz Azul alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Torrent Alineación probable Suplentes Manager N. Larcamon

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Rayados de Monterrey

Monterrey no ha tenido un buen rendimiento en lo que va del torneo Clausura 2026, donde acumulan tres derrotas en siete jornadas, lo cual los tiene de momento fuera de zona de Liguilla en el octavo lugar y buscan revertir ese mal momento a mitad de la fase regular del futbol mexicano.

Un nuevo revés de los Rayados en esta ocasión, podrían poner la presión aún más fuerte sobre el entrenador Domenec Torrent, el cual ya ha sido cuestionado por los aficionados del equipo Regio y su continuidad podría ser puesta en duda si el club no logra enderezar el rumbo y posicionarse como uno de los candidatos al título de la Liga MX con una de las plantillas más poderosas del certamen.

Noticias de Cruz Azul

Cruz Azul dio un golpe de autoridad la semana pasada al derrotar a Chivas, quienes venían con una racha de seis victorias consecutivas y confirmaron su gran momento en el presente semestre, donde tratarán de conquistar por décima vez el campeonato del futbol mexicano.

La Máquina además, tiene una buena inercia en sus últimas visitas a la cancha de Rayados de Monterrey, pues ha ganado en sus tres más recientes enfrentamientos contra 'La Pandilla' en el 'Gigante de Acero' y confían en que puedan volver a salir de Nuevo León con los tres puntos, aprovechando el mal momento de los regios.

En caso de llevarse la victoria, los Cementeros podrían terminar la octava fecha del futbol mexicano como líderes generales, en caso de que las Chivas pierdan o empaten en su duelo contra el Toluca.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

