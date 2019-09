Jiménez y Wolves, acechados por el fantasma de la doble competencia

El equipo del delantero mexicano ya comienza a notar el cansancio por la acumulación de partidos entre Premier League, Carabao Cup y Europa League.

La situación de los Wolves en la Premier League es realmente decepcionante. El equipo de Nuno, revelación en la temporada pasada, está lejos de su mejor versión y apenas obtuvo su primera victoria ante Watford , misma que le permite abandonar los puestos de descenso.

Pero el problema del conjunto inglés no es nuevo, ni mucho menos. Ya es una historia repetida: cuando un equipo modesto juega competiciones internacionales, bien sea o , por lo general no puede mantener el nivel en el campeonato local .

Sobran ejemplos que demuestran este fenómeno, muy recurrente en Europa. Uno de ellos es el del de Vigo , que en la temporada 2003-04 tuvo que disputar la Champions League. Ese año, los gallegos fueron un desastre en La Liga y terminaron descendiendo a Segunda .

Lo mismo sucedió con el en la campaña 2011-12, luego de haber culminado cuarto en La Liga. El Submarino Amarillo no sumó ningún punto en la Champions League y en el campeonato local no le fue distinto, pues terminó 18 y no pudo alcanzar la permanencia.

Y uno más reciente es el de , equipo que dio la sorpresa en la Premier League 2015-16 y se consagró campeón. Al año siguiente, cuando tuvo que competir en el plano internacional, los Foxes no pudieron repetir la hazaña en el torneo local y estuvieron cerca de bajar.

La historia de los no parece ser distinta. El equipo de Raúl Jiménez está jugando la Europa League y la acumulación de partidos ya comienza a pasarle factura a la Manada , que cada vez tiene más problemas para sacar los partidos adelante.