VIDEO: Raúl Jiménez intentó increíble remate ante Fulham

Raúl Jiménez sigue viviendo el momento más dulce de su carrera, siendo el referente ofensivo del Wolves, equipo que hasta el momento marcha en el noveno puesto de la Premier League, y que igualó 1-1 visitando al Fulham, en actividad del Boxing Day.

Al minuto 12 del encuentro, el mexicano mostró una vez el alto grado de confianza que posee, recibió un balón de espaldas al arco e intentó un espectacular remate de chilena que pasó apenas desviado del arco defendido por Sergio Rico.

Las actuaciones sobresalientes por parte del nacido en Tepeji del Río se vuelven cada vez más habituales, comenzando a llamar la atención entre los aficionados ingleses por sus condiciones futbolísticas.

Still goalless here... But I'm just glad I have Raul Jimenez in my team...what a player he is. #FPL

Brilliant skill from Raul! So close. Shocking that we didn’t get a penalty from that obvious handball. The ref was looking straight at it.