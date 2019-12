Rakitic vuelve a ser Ivan 'el terrible'

El centrocampista acumula cuatro titularidades consecutivas y desde la derrota en Granada si él está de inicio el equipo acaba ganando.

EDITORIAL

Ivan Rakitic ha vuelto. El croata, con la moral por los suelos en el tramo inicial de la temporada tras ser pasar un verano con pie y medio fuera del club en caso de poder entrar en la operación Neymar como moneda de cambió, pasó de ser el jugador más utilizado por Ernesto Valverde la temporada pasada a uno de los centrocampistas menos utilizados del equipo, una situación que empezó a cambiar hace dos semanas en Butarque hasta el punto que hoy Rakitic vuelve a sentirse Rakitic.

Esto es, un jugador fundamental para los esquemas de Valverde, que poco a poco va dando con la tecla adecuada en cuanto al equipo tipo de esta temporada y, números en mano, es evidente que Rakitic debe estar en él. No es casualidad que en la reciente racha de seis victorias consecutivas el croata haya tenido un peso importante en todas menos en la primera, cuando el ganó al sin Rakitic para luego gozar de media hora a domicilio del . Desde entonces no ha dejado de ser titular y el Barcelona ha seguido contando sus partidos por triunfos.

El artículo sigue a continuación

"Es un jugador seguro y siempre lo ha sido, aporta equilibrio y rinde bien" señaló Valverde tras derrotar al con Rakitic en el once para destacar que "nos está ayudando muchísimo". El croata se despidió entonces del Camp Nou rodeado por una cariñosa y unánime afición que no olvida el compromiso que ha exhibido durante las últimas cinco temporadas. En estos momentos es el sexto centrocampista más utilizado pero Rakitic cotiza al alza, no en vano es el que más minutos ha tenido -con permiso de Frenkie De Jong- en la racha de seis victorias seguidas.

Así que su situación ha dado un vuelco de un mes a esta parte. Entonces era un firme candidato a salir en el mercado de invierno pero las dudas de la secretaría técnica a la hora de reforzar posibles rivales directos en la Liga y la -ahí está el interés del Atlético y la - y la posibilidad de perder a un centrocampista que garantiza equilibrio como pocos desaconsejan cada vez más su salida en invierno. "No tengo planes para él en el mercado" admite Valverde, que sigue refiriéndose a él en tono elogioso.

Rakitic, por su parte, quiere seguir y aun admitiendo que "han pasado muchas cosas en los últimos meses, a veces cosas que uno no entiende, hay que aceptarlas". El croata está a un paso de recuperar el sitio en el once a copia de trabajo porque sabe perfectamente que "nadie regala nada". Lo que tiene claro es que, si depende de él, su futuro seguirá siendo azulgrana. "No hay mejor sitio para mí" aseguró tras derrotar al Mallorca.