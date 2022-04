Rafa Márquez: "Hugo Sánchez no motiva como entrenador"

Hugo Sánchez y Rafael Márquez son, sin duda alguna, los dos futbolistas mexicanos más importantes de la historia. El destino los juntó en la Selección cuando en 2006 el Pentapichichi tomó las riendas como entrenador, pero el defensa considera que su fracaso como estratega fue debido a no poder motivar al plantel.

Después de un exitoso paso por Pumas, donde consiguió dos títulos de Liga MX, Hugol fue postulado para la Selección mexicana como el mejor prospecto para el banquillo. Sin embargo, el exdelantero del Real Madrid no fue capaz de darle el boleto al Tricolor para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, situación que lo sentenció y finalizó con su gestión después de dos años.

“Todos conocemos a Hugo (Sánchez) y quizás eso no le ayuda tanto a ser técnico de un equipo, porque no nada más es lo que tú hayas sido como futbolista y dar ejemplo de lo que fuiste como para poder motivar a un grupo y creo que desafortunadamente él le exagera en ese sentido y obviamente hay un momento en el que sí, porque yo lo sigo admirando e idolatrando, porque él sigue siendo mi ídolo por todo lo que hizo, pero sí como técnico por exagerar tanto en el ‘yo hice, yo hacía’ eso no le ayuda o aporta mucho a la motivación que creo que intentaba expresar en aquel momento”, dijo el exdefensa del Barcelona para el podcast Mother Futbol.

Desde su salida de la Selección mexicana, Hugo ha expresado en múltiples ocasiones su intención de regresar. Tras separarse del Tricolor, Sánchez dirigió al Almería en España y al Pachuca en México, pero en ninguno de los dos equipos pudo superar el 40% de efectividad, por lo que fue deslindado rápidamente de cada uno de ellos; desde 2012 se encuentra sin equipo y ahora es analista deportivo.