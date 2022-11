Quizá no se entiendan, pero se necesitan

Se insiste, por activa, por pasiva y por perifrástica, que el desencuentro entre Joao Félix y Simeone no tiene solución. Que es insostenible, que uno debe salir y no hay vuelta atrás. Con Joao la cantinela es repetitiva. Son cuatro años así: el jugador está frustrado, Gil Marín no quiere desprenderse de su gran inversión, Mendes lleva tiempo trabajando en la sombra y mientras los clubes ingleses afilan el cuchillo, el Barça se coloca en la fila de espera. Con Simeone el tema es más profundo, porque la campaña de descrédito ya va para diez años: llevan tiempo esperándole con la recortada a la vuelta de la esquina, llevan dos lustros tragando bilis mientras anuncian un fin de ciclo que nunca llega y ahora que los fieles del 'cholismo' notan que hace mucho frío, salivan porque le quieren poner en la frontera.

En un mundo de excesos, cada uno elige el bueno y el malo de esta película. Hay quien cree que Joao es un niñato, un ingrato que pasa de todo. La verdad vende menos. Es un chaval maduro, comprometido y un buen compañero. También hay quien cree que Simeone es un carcelero del talento y que disfruta sentando a Joao. La verdad vende menos. Si algo ha demostrado el Cholo es que no es ningún idiota para tirar piedras contra su propio tejado. Hay quien cree que para defender a Simeone hay que machacar a Joao y hay quien cree que para defender a Joao se debe tirotear a Simeone. Eso genera mucho ruido en los medios y vende mucho, pero al Atleti le suma poco. O mejor dicho, sólo le resta.

Hay quien dice que Joao acabará yéndose del Atleti porque no soporta a Simeone y que explotará todo su talento en otro club. Y hay quien sostiene que, si Joao no triunfa con el Cholo, jamás lo hará en la élite. El tiempo dirá. Es posible que Joao y Cholo, Cholo y Joao, sean agua y aceite, sustancias que no mezclan. Lo que es incuestionable es que los dos se necesitan más que nunca. Joao necesita un entrenador que le haga sentirse el mejor y Simeone necesita un jugador que haga mejor al equipo y mejores a todos sus compañeros.

Joao necesita un técnico que le exija, que le pida, que le modele y le saque hasta el hígado por la boca. Y Simeone se muere por tener un jugador rebelde, carismático, que ponga al público de pie y que, además de talento, tenga alma de gregario. Si esto obedece a un pulso, es ridículo. Si existe un pleito, aquí solo pierde el Atleti. Y si es cuestión de piel, que piensen en lo que les une y no en lo que les separa. Simeone necesita un jugador determinante y Joao un entrenador que le entregue los mandos del equipo. El tema ya da pereza. Hace años que el debate está en los medios, meses que está en la calla y semanas que ha hecho callo en la grada. Hay quien cree que los atléticos deben elegir entre Joao o Simeone. Error. Los atléticos tienen que exigirles que se entiendan, convivan y compitan. Juntos. Lo merece el club que les paga y la afición que les anima. Dicen que sobra Joao, pero es el jugador con más talento del club. Dicen que sobra Simeone, pero es la autoridad moral número uno para la hinchada. Puede que no se entiendan, pero es indudable que se necesitan.

Rubén Uría