¿Qué jugadores de River y Boca se pierden el Superclásico?

No hay jugador de River o Boca, o aquellos que aspiran a vestir alguna vez sus camisetas, que no sueñen con jugar el Superclásico y, por qué no, convertirse en héroes y llevar a su equipo a la victoria. Por ese motivo, las lesiones en la previa, o cumplir una fecha de suspensión, resuelta un golpe duro para su gran deseo.

De cara al choque del domingo 20 de marzo, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, no son tantas las ausencias pero sí importantes, especialmente en lo que respecta a defensores de uno y otro.

Por el lado de Boca, Carlos Izquierdoz sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, espera para ser operado y su recuperación le llevará algunos meses. Además, quien ya tiene el alta y trabaja a la par, pero aún no fue citado en los partidos de este año, es Marcelo Weigandt.

En cuanto al Millonario, el descartado es David Martínez, que arrastra una lesión ligamentaria en la rodilla sufrida en el duelo ante Newell's y no completó la recuperación. Por otro lado, Matías Suárez volvió a resentirse por la sinovitis de la rodilla izquierda, sigue trabajando diferenciado y está mucho más afuera que adentro.