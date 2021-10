¿Qué dijo Messi de la muerte de Maradona?

El fallecimiento de Diego provocó una conmoción mundial y Leo fue uno de los que mejor lo despidió.

A lo largo de su carrera, el diez rosarino se caracterizó por ser una persona reservada; no obstante, cada vez que demuestra sus sensaciones logra tocar la fibra más sensible de todos.

El día del fallecimiento del astro de Fiorito, Leo lo despidió con un sentido mensaje en su Instagram que decía: “Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno”. Maradona lo entrenó en Argentina desde 2008 hasta 2010 y también lo aconsejó sobre cómo mejorar el golpeo en sus tiros libres ("Escuchame, papi, no le saqués el pie tan rápido, sino ella —la pelota— no sabe lo que vos querés."). Messi agregó en su carta: “Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”.

En entrevista con La Sexta, comentó cómo se enteró de la terrible noticia: "Estaba en mi casa, me llegó un mensaje de mi papá; enseguida puse la televisión y me enteré de todo. Fue una locura. No lo podía creer porque, si bien todos sabíamos que Diego no estaba bien, nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó. Nadie lo esperaba y nadie puede creer hasta el día de hoy que Diego no esté más y que haya pasado de verdad, fue algo terrible”.



Cuatro días después del triste desenlace, Messi marcó en la victoria 4-0 de Barcelona sobre Osasuna y nos regaló uno de los homenajes más emotivos de todos los que se le hicieron al Diez durante la semana de su partida. A los 72 minutos aceleró del centro hacia la izquierda y en la medialuna del área disparó con su pie zurdo hacia el ángulo derecho. Se quitó la camiseta blaugrana para mostrar que debajo tenía la de Newell's versión 1993 con el 10 en la espalda. Tiró un beso al cielo y después del partido posteo un “Hasta siempre, Diego” en su Instagram.

Al recibir el Pichichi de La Liga, recordó que "fue un día muy especial, por suerte pude dedicarle ese homenaje que tenía preparado. Poder convertir y mostrar la camiseta de él. Es un lindo recuerdo, un día especial por todo lo que significa que Diego ya no esté más". Leo no se olvida de Diego, incluso lo mencionó en los festejos por la coronación en el Maracaná ante Brasil: “Va por todos ustedes. Y por supuesto también por el Diego que seguro nos bancó desde donde esté”.