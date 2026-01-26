Pumas vs Santos, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Pumas recibe a Santos Laguna este viernes 30 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Pumas vs Santos del torneo Clausura 2026

Los Universitarios marchan invictos en la campaña con una victoria y dos empates; sin embargo, han dejado mucho que desear en sus dos compromisos previos en casa y esperan poder por fin llevarse el triunfo en Ciudad Universitaria en la reanudación de la actividad del futbol mexicano.

Por su parte, los Guerreros han tenido un arranque muy malo de semestre con solamente un punto sumado y se meten a una cancha muy complicada en busca de dar la sorpresa y sumar de a tres por primera vez en la competición y pensar en ir levantando el camino tras un Apertura 2025 muy malo para su causa.

Cómo ver Pumas vs Santos, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Vix Premium Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en exclusiva a través de Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Pumas vs Santos

Liga MX - Clausura Olimpico Universitario

El partido se disputa este viernes 30 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Universitario.

México: 21:00 horas

Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (sábado 31)

Noticias del equipo y escuadras

Club Universidad Nacional contra Santos Laguna alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias de Pumas

Aunque no han perdido en lo que va del torneo Clausura 2026, los Pumas han quedado a deber en casa tras disputar dos partidos en casa, en los que empataron con Querétaro y León, por lo que esperan poder darle su primer alegría del certamen en el Olímpico Universitario a sus aficionados en este compromiso.

Efraín Juárez también tiene una deuda pendiente a casi un año de su llegada a la dirección técnica de los Universitarios, pues solamente ha podido ganar tres juegos en Ciudad Universitaria y espera que nuevamente el Pedregal pueda ser una fortaleza para los Auriazules, como lo ha sido en el pasado.

Álvaro Angulo ya estará de regreso para este duelo tras cumplir con su suspensión en la jornada 3, además de que Rubén Duarte también ya podría ver minutos al superar su lesión y únicamente le restaría a los Felinos recuperar a Santiago Trigos para tener plantilla completa.

Noticias de Santos

Santos ha dejado de ser el equipo protagonista que fue desde hace varios torneos y en el presente semestre, una vez más, ha dejado mucho qué desear con su rendimiento, al solamente sumar un punto con un saldo de un empate y dos derrotas, por lo que las alarmas en la Comarca Lagunera ya se han encendido.

Aunque los fanáticos de los Guerreros desean ver nuevamente a su club peleando por entrar a la Liguilla para aspirar a ser campeones de la Liga MX una vez más, el principal objetivo deberá ser sumar la mayor cantidad de puntos posibles, pues en la actualidad, son antepenúltimos de la tabla porcentual y tratarán de no pagar multa al final del certamen.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

