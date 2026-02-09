Pumas vs San Diego FC, Concacaf Champions Cup 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Pumas recibe a San Diego FC este martes 10 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario, como parte del juego de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

Sigue aquí en directo el partido Pumas vs San Diego FC de la Concacaf Champions Cup 2026

Tras un duelo de ida para el olvido, los Universitarios deberán ir por la remontada, pues cayeron 4-1 y deberán ir en busca de una victoria de 3-0 para acceder a los octavos de final del torneo, gracias a que el gol de visitante es válido.

El equipo californiano no deberá confiarse en su visita a los de la UNAM y confían en que la altura de la Ciudad de México no les pase factura y mantengan la ventaja para avanzar a la siguiente fase del certamen continental.

Cómo ver Pumas vs San Diego FC, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox, Fox One Estados Unidos TUDN, Vix Premium Sudamérica y Centroamérica Disney Plus, ESPN España Sin transmisión

El partido será transmitido a través de Fox y Fox One en México, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para Sudamérica y Centroamérica, Disney Plus y ESPN será quien transmita el juego y en España no podrá verse.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Pumas vs San Diego FC

CONCACAF Liga de Campeones - CONCACAF Final de la Liga de Campeones Olimpico Universitario

El partido se disputa este martes 10 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el Estadio Olímpico Universitario.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (Miércoles 11)

Noticias del equipo y escuadras

Club Universidad Nacional contra San Diego FC alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager E. Juarez Alineación probable Suplentes Manager M. Varas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Pumas

Una vez más, Pumas va por la épica. Los Universitarios, al igual que en otras ediciones de la Concacaf Champions Cup, llegarán a la vuelta de una fase eliminatoria con desventaja en la serie y tratarán de que el Olímpico Universitario juegue un papel clave para que puedan remontar y acceder a los octavos de final.

Este partido será clave para el proyecto de Efraín Juárez, pues en caso de quedar eliminado muy temprano en la competencia, podría poner en entredicho la continuidad del entrenador mexicano, el cual llegó hace casi un año a tomar el mando del club tras un exitoso paso por el Atlético Nacional de Colombia.

Los Felinos tendrán la sensible baja de uno de sus mejores elementos como lo es Adalberto Carrasquilla, el cual se lesionó en la ida contra San Diego, además de que tampoco podrá contar con otros elementos como Santiago Trigos y Pablo Bennevendo.

Noticias de San Diego FC

San Diego FC tuvo un debut internacional inmejorable al golear a los Pumas 4-1 en casa y poner un pie en la siguiente ronda. Ahora, deberán meterse a la capital mexicana en busca de conservar su ventaja y así seguir soñando con hacer historia y ser protagonistas como lo fueron en su temporada de presentación en la MLS.

En caso de avanzar a los octavos de final, el conjunto californiano se tendría que ver las caras nuevamente con un equipo de la Liga MX, pues se cruzarían con el Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano que gracias a ello, no jugó la primera fase y se instaló en automático en la ronda de los mejores 16 de la Concacaf Champions Cup.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

CUN Último partidos SDI 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria San Diego FC 4 - 1 Club Universidad Nacional 1 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Clasificación

