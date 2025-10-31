PSG vs. Niza, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

PSG recibe a Niza este sábado 1 de noviembre a las 17:00 horas (España) en el estadio Parque de los Príncipes, por la jornada 11 de la temporada 2025-2026 de la Ligue 1.

Sigue aquí en directo el PSG vs. Niza de la Ligue 1 2025-26

Los Parisinos llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Lorient en la fecha 10, con gol de Nuno Mendes. El equipo dirigido por Luis Enrique es líder en la clasificación con 21 puntos.

Por su parte, las Águilas vencieron por 2-0 a Lille en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Sofiane Diop e Isak Jansson. El cuadro a cargo de Franck Haise es octavo en la tabla con 17 unidades.



Cómo ver PSG vs Niza, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Por confirmar Sudamérica Disney+ México FOX One y Caliente TV Estados Unidos beIN Sports, Fanatiz, Fubo Sports

El partido no estará disponible en España, por lo que recomendamos NordVPN para ver el juego, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de PSG vs Niza

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo de España).

México:10:00 horas

Argentina: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del PSG

Se dio a conocer que los Parisinos generaron ingresos históricos para el club con 837 millones de euros, entre el equipo masculino, femenino y también en balonmano y judo.

Noticias del Niza

Las Águilas se encuentran en una racha de cinco juegos al hilo sin derrota en la liga, lo que le ha permitido escalar hasta la octava posición de la clasificación.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

