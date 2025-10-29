El PSG está decidido a atraer a un valioso talento de la cantera del Barcelona con un traspaso libre mientras el contrato se acerca a su fin
PSG apunta al diamante del Barcelona mientras su contrato se agota
Según Mundo Deportivo, el PSG ha puesto sus ojos en Juan Hernández, uno de los jugadores más prometedores de la academia del Barcelona, mientras buscan fortalecer sus opciones en el centro del campo con talento joven. El joven de 18 años ha estado entrenando regularmente con el primer equipo de Hansi Flick en las últimas semanas e incluso fue parte del equipo senior en un partido a principios de este mes, lo que subraya su creciente importancia dentro de la estructura del club.
Sin embargo, con su contrato actual expirando el 30 de junio de 2026, y sin un acuerdo de renovación aún finalizado, los gigantes catalanes corren el riesgo de perder otro graduado de La Masia a manos de un rival europeo. La situación de Hernández ha alertado a varios clubes, con el PSG liderando la carrera por su firma y preparándose para hacer un movimiento si las conversaciones de renovación no progresan en los próximos meses.
- Getty
Hernandez encaja en el proyecto impulsado por la juventud del PSG bajo la dirección de Luis Enrique
El interés del club parisino no es sorpresa. Luis Enrique, quien conoce a fondo el sistema de la academia del Barcelona, ha monitoreado personalmente el crecimiento de Hernández y lo ve como una adición perfecta al modelo de reclutamiento renovado del PSG, enfocado en jugadores europeos jóvenes con alto potencial en lugar de superestrellas costosas.
En los últimos años, los campeones europeos se han alejado deliberadamente de su estrategia de grandes gastos. Bajo la dirección de Enrique, el club ha priorizado el desarrollo a largo plazo, fichando a Ilya Zabarnyi y Lucas Chevalier este verano, mientras que también han dado minutos en el primer equipo a los productos de la academia Ibrahim Mbaye y Senny Mayulu en medio de crisis de lesiones. Esta filosofía ha creado un camino claro para que los jugadores emergentes como Hernández prosperen en París.
Hernández ha impresionado esta temporada con el Barca Atletic bajo la dirección de Juliano Belletti, iniciando siete partidos y contribuyendo con un gol y una asistencia. Un mediocampista versátil capaz de operar de manera central o en el exterior, se ha convertido en un pilar para el equipo Sub-19 de España, habiendo representado a su país en todos los niveles juveniles desde los Sub-15. Su combinación de creatividad e inteligencia táctica lo convierte en un destacado entre los mediocampistas emergentes de Europa.
La cláusula de contrato y la incertidumbre sobre la renovación mantienen al PSG esperanzado
La cláusula de rescisión de 6 millones de euros de Hernández lo convierte en un objetivo muy accesible, aunque, según se informa, los parisinos están más interesados en asegurarlo como agente libre una vez que expire su contrato. Según Mundo Deportivo, los gigantes de la Ligue 1 están monitoreando cuidadosamente la situación, conscientes de que las limitaciones financieras del Barcelona podrían obstaculizar rápidas extensiones de contrato.
A pesar de las discusiones iniciales entre el Barça y los representantes de Hernández, no se ha alcanzado un acuerdo, dejando la puerta abierta para que otros clubes intervengan. El equipo de reclutamiento del PSG ya lo ha añadido a su lista de prioridades para 2025, viéndolo como un jugador capaz de desarrollarse en un miembro clave del equipo en unas pocas temporadas.
- Getty Images
Aumenta la presión sobre el Barcelona para asegurar el futuro de La Masia
La lucha del club Blaugrana por retener talentos emergentes como Hernandez pone de manifiesto un problema continuo en el club, equilibrando la recuperación financiera con la necesidad de proteger su cantera de La Masia. El ascenso del adolescente ha sido comparado con el de anteriores estrellas de la academia que se marcharon temprano en busca de oportunidades en el primer equipo, un escenario que el Barça está desesperado por evitar repetir.
Por ahora, la pelota sigue en el campo del club catalán. La fuerte forma de Hernandez en el Barça Atlètic y su constante participación en el equipo nacional lo convierten en una pieza crucial en la planificación a largo plazo del club. Sin embargo, a menos que se finalice pronto una renovación, el creciente interés del PSG, respaldado por la influencia de Luis Enrique, podría hacer que otra joya de La Masia se escape a París.