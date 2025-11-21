+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
PSG vs. Le Havre, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Ligue 1 entre PSG y Le Havre, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

PSG recibe a Le Havre este sábado 22 de noviembre a las 21:05 horas (España) en el estadio Parque de los Príncipes, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Ligue 1.

Sigue aquí en directo el PSG vs. Le Havre de la Ligue 1 2025-26

Los Parisinos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-2 a Olympique Lyon en la fecha 12, con goles de Warren Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves. El equipo dirigido por Luis Enrique es líder en la clasificación con 27 puntos.

Por su parte, el Decano empató por 1-1 frente a Nantes en su más reciente partido de liga, con anotación de Gautier Lloris. El cuadro a cargo de Didier Digard es décimo segundo en la tabla con 14 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver PSG vs Le Havre, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaTV5MONDE
SudaméricaDisney+
MéxicoFOX One, Caliente TV
Estados UnidosFanatiz, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de TV5MONDE, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de PSG vs Le Havre

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 21:05 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parque de los Príncipes.

  • México:14:05 horas
  • Argentina:17:05 horas
  • Estados Unidos:15:05 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Paris Saint-Germain contra Le Havre alineaciones

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formación

4-1-3-2

Home team crestLEH
30
L. Chevalier
33
W. Zaire-Emery
4
L. Beraldo
6
I. Zabarnyi
25
N. Mendes
87
J. Neves
17
C
Vitinha
24
S. Mayulu
49
I. Mbaye
19
K. Lee
9
G. Ramos
99
M. Diaw
18
Y. Zouaoui
4
G. Lloris
7
L. Nego
93
C
A. Sangante
15
A. Seko
14
R. Ndiaye
26
S. Ebonog
94
Abdoulaye Touré
45
I. Soumare
8
Y. Kechta

4-1-3-2

LEHAway team crest

PSG
-Alineación

Suplentes

Manager

  • Luis Enrique

LEH
-Alineación

Suplentes

Manager

  • D. Digard

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del PSG

La ruptura entre PSG y Mbappé todavía sigue dando de que hablar, con las dos partes en una disputa millonaria que llega hasta los casi 450 millones de euros.

Por un lado, el futbolista exige que se cumplan algunos pagos, mientras que el club se queja de perdidas debido a la negativa de Mbappé de fichar por el Al-Hilal.

Noticias del Le Havre

El Decano se encuentra en una racha de cuatro juegos sin derrota, lo que le ha permitido crear una diferencia de cuatro puntos sobre la zona de descenso.

Cómo llegan al partido

PSG
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

LEH
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

PSG

Últimos partidos

LEH

4

Victorias

1

Empate

0

Victorias

13

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

