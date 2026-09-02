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Bundesliga
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Previa del Schalke 04 vs Bayern de Múnich en la Bundesliga

Bundesliga
Bundesliga II
Bayern Múnich
Schalke 04
H. Kane
M. Olise
I. Saibari

Previa completa del Schalke vs Bayern de Múnich en la Bundesliga. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, fichajes y más.

crest
Bundesliga - Jornada 2
VELTINS-Arena

El Schalke 04 vs Bayern de Múnich comienza el 5 de septiembre de 2026 a las 12:30 EST y a las 17:30 GMT.

El Bayern busca prolongar su racha dominante ante el Schalke

El Bayern de Múnich ha impuesto su ley ante el Schalke en los últimos años y afrontará este partido con la confianza de poder ampliar esa racha.

Resumen de la jornada 1

Hasta ahora, el regreso del Schalke a la máxima categoría ha sido una auténtica prueba de fuego. Su primer partido de la temporada terminó con una derrota por 3-0 ante el Augsburgo, y su siguiente examen es el más exigente posible: un duelo contra el gigante Bayern de Múnich, que arrancó la defensa de su título con una victoria por 5-1 sobre el Stuttgart.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Jugadores clave y estadísticas

El Schalke se apoyará en gran medida en la vasta experiencia del delantero bosnio Edin Dzeko cuando reciba a los campeones. El conjunto local ha perdido sus últimos 12 enfrentamientos con el Bayern por un marcador global de 42-2. Increíblemente, Harry Kane no vio puerta en la victoria del Bayern por 5-1 ante el Stuttgart en el estreno liguero. Joshua Kimmich firmó dos asistencias, al igual que el fichaje veraniego Ismael Saibari.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Posibles alineaciones

Schalke (3421): Karius; Becker, Katic, Kurucay; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker; Adamu, Aouchiche; Sylla.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olisa, Brown, Diaz; Kane.

Noticias de los equipos y plantillas

Schalke 04 contra Bayern Múnich alineaciones probables

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Schalke 04
S04
Formación
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Bayern Múnich
FCB
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB

Manager

  • M. Muslic

El Schalke afronta este partido sin Bryan Lasme ni Adrian Gantenbein por lesión, mientras que Ron Schallenberg cumple sanción. Muslic no tiene un once previsto confirmado a estas alturas, y se esperan más actualizaciones más cerca del inicio.

La lista de lesionados del Bayern incluye a Tarek Buchmann, Serge Gnabry y Jamal Musiala, y Kompany no ha señalado ninguna sanción. Musiala está ausente desde que se desplomó durante los amistosos de pretemporada debido a una afección neurológica, aunque los informes indican que se le ha ajustado la medicación y que su regreso podría producirse pronto. La recuperación de Gnabry de una lesión sufrida en abril también progresa. El Bayern no tiene una alineación inicial confirmada disponible por ahora.

Forma

S04

S04 - Formulario

HES
W0-5
ATA
L0-3
RMA
L0-3
HAL
W2-5
FCA
L3-0
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
1/5
FCB

FCB - Formulario

AVL
W2-1
RBL
W3-1
HDH
W2-4
BVB
W1-2
VFB
W5-1
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Los últimos cinco partidos del Schalke se saldaron con dos victorias y tres derrotas, con seis goles a favor y once en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Augsburgo en la Bundesliga el 30 de agosto, prolongando una dinámica que también incluyó dos derrotas consecutivas por 0-3 en pretemporada ante el Real Madrid y el Atalanta. Sus victorias llegaron contra el Hallescher FC en la DFB-Pokal, donde ganó 5-2 tras la prórroga, y frente al Hessen Kassel en un amistoso, que ganó 5-0.

Los últimos cinco partidos del Bayern se tradujeron en cinco victorias de cinco, con dieciséis goles marcados y tres encajados. Su resultado más reciente fue un triunfo por 5-1 sobre el VfB Stuttgart en la Bundesliga el 28 de agosto. También venció al Borussia Dortmund por 2-1 en la Supercopa y logró victorias frente al FC Heidenheim, el RB Leipzig y el Aston Villa en pretemporada. El Bayern no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Schalke 04EmpateBayern Múnich
0
0
5
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
F
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
4
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
F
DFB-Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
0Goles marcados21
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 13 de mayo de 2023, cuando el Bayern ganó 6-0 en un partido de Bundesliga disputado en el Allianz Arena. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Bayern ha ganado cuatro veces y el Schalke ninguna, con un partido que no acabó en victoria del Bayern en una eliminatoria de la DFB-Pokal en marzo de 2020, que el Bayern también ganó por 1-0. El Bayern ha marcado veintiún goles en esos cinco partidos y no ha encajado ninguno.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110051+43
W
2
FriburgoFriburgoSCF
110041+33
W
3
AugsburgoAugsburgoFCA
110030+33
W
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
W
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
W
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
W
7
FC ColoniaFC ColoniaKOE
110032+13
W
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
D
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
D
10
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
D
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
D
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
L
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
L
14
HamburgoHamburgoHSV
100102-20
L
15
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
L
16
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
100103-30
L
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
L
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Bayern de Múnich ocupa la primera posición, mientras que el Schalke 04 es decimoséptimo.

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