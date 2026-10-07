Previa del Real Madrid vs Villarreal en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

El Real Madrid vs Villarreal comenzará el 10 de oct de 2026 a las 15:00 EST y 21:00 GMT.

El Real Madrid tiene terreno que recuperar tras el parón

LaLiga por fin está de vuelta tras un parón internacional de tres semanas. El Real Madrid tiene que reaccionar tras una derrota ante el Atlético de Madrid, especialmente teniendo en cuenta el extraordinario estado de forma del líder, el Barcelona. La segunda derrota del curso en LaLiga para los hombres de Jose Mourinho les dejó a seis puntos del Barça, que ha arrancado la temporada con siete victorias en siete partidos.

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El Submarino Amarillo va a más

Tras una racha de seis partidos sin ganar, que incluyó una secuencia de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones, el Villarreal ha mostrado recientemente una mejoría. Las victorias consecutivas en LaLiga ante el Malaga y el Levante llegaron en un momento muy oportuno, y esos resultados han aupado al Submarino Amarillo hasta la octava plaza de LaLiga.

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¿Caerá Vini del once?

El extremo brasileño Vinicius Jr solo ha marcado una vez en toda la temporada y podría caerse aquí del equipo, aunque la lesión de rodilla que sigue arrastrando Kylian Mbappe complica la situación, pero los rumores sugieren que la superestrella francesa podría entrar en la convocatoria.

Datos clave y noticias sobre lesiones

Kylian Mbappe, Ibrahima Konate y Fede Valverde son duda en el Madrid, pero la nota positiva es que Eder Militao ha vuelto a entrenarse tras un largo periodo de baja.

El Real Madrid ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos directos, con Kylian Mbappe marcando cinco goles en esa secuencia.

El Madrid encadena cinco partidos sin dejar la portería a cero, mientras que el Villarreal no ha dejado su portería a cero en ninguno de sus ocho encuentros oficiales esta temporada.

El Villarreal ha marcado al menos dos goles en cuatro de sus últimas cinco apariciones en todas las competiciones.

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Noticias de los equipos y plantillas

Mourinho se enfrenta a una línea defensiva muy mermada. Ferland Mendy, Eder Militao y Raul Asencio están fuera por lesión, y Dean Huijsen está sancionado. Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate y Kylian Mbappe también están no disponibles, lo que deja a la plantilla exigida en múltiples posiciones. No se ha confirmado ningún probable once inicial, y se esperan novedades más cerca del inicio.

El Villarreal presenta un parte médico más limpio, con Santi Comesana como única preocupación por lesión reportada. Inigo Perez no tiene sanciones que gestionar y debería contar con la mayor parte de su plantilla disponible para elegir.

Forma

El Real Madrid ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid en LaLiga, y también perdió 1-0 contra el Real Betis anteriormente en esta serie. Entre los resultados más positivos figuran un triunfo por 4-1 ante el Rayo Vallecano y una victoria por 2-1 frente al Inter en la Champions League. En esos cinco partidos ha marcado diez goles y ha encajado cinco.

El Villarreal también ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con una derrota más completando el balance. Venció al Levante por 3-1 en su compromiso más reciente y antes ganó 1-3 a domicilio ante el Malaga. Sus derrotas llegaron frente al Real Betis, el Borussia Dortmund en la Champions League y el Deportivo de A Coruna. Ha marcado diez goles y ha encajado nueve en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

El duelo más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 0-2 del Real Madrid en el campo del Villarreal en enero de 2026 en LaLiga. Si se observan los últimos cinco enfrentamientos directos, el Real Madrid ha ganado cuatro y ha empatado uno, con la única excepción de un empate 4-4 en Villarreal en mayo de 2024. El Real Madrid ha marcado once goles en esos cinco partidos y ha encajado seis.

Clasificación

El Real Madrid es cuarto en LaLiga, mientras que el Villarreal es noveno. La diferencia entre ambos en la tabla refleja la expectativa de que el Real Madrid esté peleando en la parte alta, y una victoria le acercaría al grupo de cabeza.