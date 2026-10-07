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Primera División
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Previa del Real Madrid vs Villarreal en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Primera División
Real Madrid
Villarreal
J. Bellingham
Vinicius Junior

Previa completa del Real Madrid vs Villarreal con el regreso de LaLiga tras un largo parón internacional. Analizamos la táctica, las novedades de los equipos, el estado de forma y más.

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Primera División - Jornada 8
Estadio Bernabeu

El Real Madrid vs Villarreal comenzará el 10 de oct de 2026 a las 15:00 EST y 21:00 GMT.

El Real Madrid tiene terreno que recuperar tras el parón

LaLiga por fin está de vuelta tras un parón internacional de tres semanas. El Real Madrid tiene que reaccionar tras una derrota ante el Atlético de Madrid, especialmente teniendo en cuenta el extraordinario estado de forma del líder, el Barcelona. La segunda derrota del curso en LaLiga para los hombres de Jose Mourinho les dejó a seis puntos del Barça, que ha arrancado la temporada con siete victorias en siete partidos.

Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty Images

El Submarino Amarillo va a más

Tras una racha de seis partidos sin ganar, que incluyó una secuencia de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones, el Villarreal ha mostrado recientemente una mejoría. Las victorias consecutivas en LaLiga ante el Malaga y el Levante llegaron en un momento muy oportuno, y esos resultados han aupado al Submarino Amarillo hasta la octava plaza de LaLiga.

Villarreal CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

¿Caerá Vini del once?

El extremo brasileño Vinicius Jr solo ha marcado una vez en toda la temporada y podría caerse aquí del equipo, aunque la lesión de rodilla que sigue arrastrando Kylian Mbappe complica la situación, pero los rumores sugieren que la superestrella francesa podría entrar en la convocatoria.

Datos clave y noticias sobre lesiones

  • Kylian Mbappe, Ibrahima Konate y Fede Valverde son duda en el Madrid, pero la nota positiva es que Eder Militao ha vuelto a entrenarse tras un largo periodo de baja.
  • El Real Madrid ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos directos, con Kylian Mbappe marcando cinco goles en esa secuencia.
  • El Madrid encadena cinco partidos sin dejar la portería a cero, mientras que el Villarreal no ha dejado su portería a cero en ninguno de sus ocho encuentros oficiales esta temporada.
  • El Villarreal ha marcado al menos dos goles en cuatro de sus últimas cinco apariciones en todas las competiciones.
Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Noticias de los equipos y plantillas

Real Madrid contra Villarreal alineaciones probables

Manager

  • J. Mourinho

Mourinho se enfrenta a una línea defensiva muy mermada. Ferland Mendy, Eder Militao y Raul Asencio están fuera por lesión, y Dean Huijsen está sancionado. Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate y Kylian Mbappe también están no disponibles, lo que deja a la plantilla exigida en múltiples posiciones. No se ha confirmado ningún probable once inicial, y se esperan novedades más cerca del inicio.

El Villarreal presenta un parte médico más limpio, con Santi Comesana como única preocupación por lesión reportada. Inigo Perez no tiene sanciones que gestionar y debería contar con la mayor parte de su plantilla disponible para elegir.

Forma

RMA

RMA - Formulario

BET
L1-0
INT
W2-1
RAY
W4-1
ELC
W2-3
ATM
L2-1
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
VIL

VIL - Formulario

COR
L2-3
BVB
L3-2
BET
L1-2
MAL
W1-3
LEV
W3-1
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El Real Madrid ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid en LaLiga, y también perdió 1-0 contra el Real Betis anteriormente en esta serie. Entre los resultados más positivos figuran un triunfo por 4-1 ante el Rayo Vallecano y una victoria por 2-1 frente al Inter en la Champions League. En esos cinco partidos ha marcado diez goles y ha encajado cinco.

El Villarreal también ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con una derrota más completando el balance. Venció al Levante por 3-1 en su compromiso más reciente y antes ganó 1-3 a domicilio ante el Malaga. Sus derrotas llegaron frente al Real Betis, el Borussia Dortmund en la Champions League y el Deportivo de A Coruna. Ha marcado diez goles y ha encajado nueve en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Real MadridEmpateVillarreal
4
1
0
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
F
13Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El duelo más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 0-2 del Real Madrid en el campo del Villarreal en enero de 2026 en LaLiga. Si se observan los últimos cinco enfrentamientos directos, el Real Madrid ha ganado cuatro y ha empatado uno, con la única excepción de un empate 4-4 en Villarreal en mayo de 2024. El Real Madrid ha marcado once goles en esos cinco partidos y ha encajado seis.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

El Real Madrid es cuarto en LaLiga, mientras que el Villarreal es noveno. La diferencia entre ambos en la tabla refleja la expectativa de que el Real Madrid esté peleando en la parte alta, y una victoria le acercaría al grupo de cabeza.

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