Barcelona vs Getafe: detalles del partido

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

El FC Barcelona y el Getafe CF arrancarán el 10 de octubre de 2026 a las 16:30 GMT (12:30 EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

El líder recibe a unos Azulones resistentes

El FC Barcelona regresa al Spotify Camp Nou para recibir al Getafe CF en la jornada 8 de la temporada 2026/27 de LaLiga. Con un impecable registro nacional antes del parón internacional de octubre, el Barça aspira a aprovechar el factor campo para mantener intacta su racha de victorias en lo más alto de la tabla. Para el Getafe, viajar a Cataluña tras una necesaria victoria en casa antes del parón supone una prueba enorme para su estructura defensiva ante el ataque más goleador de la liga.

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El triunfo blaugrana en Sevilla mantiene viva la racha

El FC Barcelona llega al encuentro del sábado en un momento brillante tras asegurarse una victoria a domicilio por 1-3 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada 7 (19 de septiembre). El triunfo llegó después de un dominante 7-2 en casa contra el Racing de Santander y de una victoria por 5-1 sobre el Feyenoord en la Champions League. Tras sumar el máximo de 21 puntos en sus siete primeros partidos de LaLiga, el equipo de Hansi Flick afronta el fin de semana con una confianza total.

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Chispa del Getafe antes del parón: un gol de Azón tumba al Málaga

El Getafe viaja a Barcelona animado después de poner fin a una racha sin ganar con una victoria en casa por 1-0 sobre el Málaga CF en la jornada 7 (20 de septiembre). El delantero Iván Azón marcó en el minuto 85 para asegurar los tres puntos en el Estadio Coliseum. El resultado ayudó al equipo de José Bordalás a asentarse en la zona media después de sufrir derrotas ajustadas ante el Real Betis (1-0) y Osasuna (1-0) a principios de septiembre.

Duelo en el Camp Nou

En el plano táctico, los enfrentamientos entre estos dos equipos presentan estilos opuestos: la presión alta y la posesión fluida del Barcelona frente al bloque defensivo disciplinado y físico del Getafe. El Barça confiará en los creativos Lamine Yamal, Pedri y Raphinha para romper el bloque bajo del Getafe y surtir de balones a Robert Lewandowski. Mientras tanto, el Getafe se apoyará en la solidez por dentro de Nemanja Gudelj y Djene Dakonam, al tiempo que buscará lanzar a Enes Ünal e Iván Azón en rápidos contraataques. Con puntos vitales en juego, el choque del sábado promete una atractiva jornada de LaLiga.

Posibles onces iniciales

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon

Getafe: Soria; Garcia, Djene, Romero, Mojica; Martin, Terrats, Gudelj, Francho, Satriano; Unal

Noticias de los equipos y plantillas

El Barcelona no podrá contar con varios jugadores para este partido. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu y Eric Garcia figuran todos como lesionados. Raphinha también aparece entre las ausencias, aunque se sometió a evaluaciones médicas tras un susto por lesión durante el parón internacional y se ha descartado un daño grave en el muslo, lo que significa que su estado podría actualizarse más cerca del inicio del encuentro. Actualmente no hay sanciones registradas para el equipo local.

El Getafe tiene las bajas por lesión de Christantus Uche, Juanmi, Kiko y Abdelkabir Abqar. No hay sanciones registradas para el equipo visitante y se añadirán actualizaciones de cualquiera de las dos plantillas a medida que estén disponibles.

Forma

El Barcelona ha ganado sus últimos cinco partidos, con victorias en cuatro encuentros de LaLiga y uno de Champions League. Venció al Sevilla por 1-3 en su salida más reciente y anteriormente le endosó siete goles al Racing Santander en un triunfo por 7-2. A lo largo de esos cinco partidos, ha marcado 20 goles y ha encajado siete, reflejo de un equipo en un dominante momento ofensivo.

Los últimos cinco partidos del Getafe se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un ajustado triunfo por 1-0 sobre el Málaga, aunque perdió tanto ante el Real Betis como ante Osasuna por el mismo marcador. Empató 1-1 frente al Deportivo de A Coruna y al Celta de Vigo, con cinco goles a favor y cuatro en contra en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria del Barcelona por 0-2 a domicilio ante el Getafe en abril de 2026. En los últimos cinco duelos directos en LaLiga, el Barcelona ha ganado cuatro y ha empatado uno, y el Getafe todavía no ha logrado una victoria en esa racha. El Barcelona ha marcado 11 goles en esos cinco partidos y solo ha encajado dos.