¿Por qué Pollo Saldívar no juega con Toluca vs América?

El cancerbero de los Diablos Rojos aún no se encuentra listo para disputar los 90 minutos, pues no ha sido presentado.

Alfredo Saldívar es una de las flamantes incorporaciones del Toluca para el torneo Apertura 2020 de la . Los Diablos Rojos recién lo sumaron a poco de debutar en la Copa GNP por México, donde el cuadro choricero jugó su primer partido ante América.

Sin embargo, en el duelo correspondiente a la Jornada 1 del certamen de carácter amistoso, el Pollo no apareció como titular para sorpresa de los fanáticos mexiquenses, los de Pumas —su exequipo— y en general.

Razones hay varias. La primera, no lo han anunciado oficialmente. Segunda, el portero justamente no trae minutos ni trabajo constante de entrenamiento porque estuvo arreglando su futuro recientemente. Tercera y última: para no arriesgarlo físicamente y también darle la oportunidad a Luis García, quien era el suplente de Alfredo Talavera, intercambiado a la UNAM, se decidió prescindir de él en estos momentos.

El oriundo de Talpa de Allende, de 27 años, que tuvo un error en el gol de Henry Martín, recibió la oportunidad de parte del director técnico José Manuel Chepo de la Torre.