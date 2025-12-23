Pisa vs Juventus, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la decimoséptima jornada de la Serie A uno de los partidos en programa es el encuentro entre Pisa y Juventus que se enfrentan en el Estadio 'Romeo Anconetani' de Pisa este sábado 27 de diciembre a las 20:45 horas, tiempo de España.

Sigue en directo el partido Pisa vs Juventus de la Serie A 2025-26

Aquí en GOAL, te decimos cómo seguir en vivo este partido del fútbol italiano.

¿Cómo ver Pisa vs Juventus en directo? Canal TV y transmisión en streaming

En España el partido podrá verse en DAZN y LaLiga TV Bar y en México por ESPN 2 y Disney+ Premium. En Sudamérica corre a cargo de Disney+ Premium y en Estados Unidos de DAZN, Paramount+, CBSSN y Fubo. cualquier lugar con una VPN

Pisa vs Juventus: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

El partido entre Pisa y Juventus está programado para el sábado 27 de diciembre en el 'Romeo Anconetani' de Turín. Comenzará a las 20:45, tiempo de España.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estado Unidos: 14:45 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Pisa contra Juventus alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Gilardino Alineación probable Suplentes Manager L. Spalletti

Noticias Pisa

El Pisa tendrá que prescindir nuevamente de Nzola que con la Juve cumplirá el último día de suspensión. Todavía en el banquillo por lesión, en cambio, el ex Cuadrado y Stengs. Para Gilardino es posible la confirmación del once que empató 2-2 contra el Cagliari: Siempre respaldado por la defensa de tres compuesta por Canestrelli, Caracciolo y Bonfanti. En el centro del campo Aebischer en la dirección con Piccinini y Hojholt como interiores. En los laterales deberían actuar Touré y Angori. En ataque el tándem debería estar formado por Tramoni y Meister.

Noticias Juventus

Varios dudas también en casa bianconera, además de la nueva lesión sufrida por Rugani: deben evaluarse, de hecho, las condiciones de Cabal, Conceicao y McKennie. Spalletti debería de todos modos volver a proponer el 3-4-2-1 con Kalulu, Bremer y Kelly protegiendo a Di Gregorio. En el centro del campo plena confirmación para Locatelli y Thuram con posible desplazamiento de Cambiaso a la derecha (si no se recupera McKennie) e inserción de Kostic a la izquierda. En la mediapunta Yildiz es la única certeza, mientras que a su lado están Zhegrova, Koopmeiners, Adzic y Miretti para pelear por un puesto. En el ataque Openda parte como favorito sobre David.

Forma

La Juve, gracias al éxito contra la Roma, ha logrado la segunda victoria consecutiva en liga y la tercera en los últimos cuatro partidos.

El Pisa, tras el 2-2 en Cagliari, ha conseguido interrumpir una preocupante racha de tres derrotas consecutivas.

Partidos entre los dos equipos

Clasificación