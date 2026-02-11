Pisa vs. AC Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Adelanto al viernes para el AC Milán de Massimiliano Allegri. Los rossoneri abrirán la vigesimoquinta jornada enfrentándose al Pisa a domicilio.

Los dos equipos se reencontrarán después del empate 2-2 de la primera vuelta, con una situación en la clasificación muy diferente.

Modric y compañía deben intentar ganar a toda costa para mantener el ritmo del Inter, quienes se encuentran ocho puntos arriba pero con un partido más.

El Pisa, en cambio, ha cambiado de entrenador, confiando en Oscar Hiljemark: el debut del excentrocampista fue el 0-0 en Verona, que sin embargo lo dejó en el penúltimo puesto de la clasificación a los nerazzurri.

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, posibles alineaciones y dónde verlo por TV y streaming.

Cómo ver Pisa vs AC Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Pisa-AC Milán: hora de inicio

El partido se disputa este viernes 13 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Arena Garibaldi.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias del Pisa

En el Pisa hay varias dudas: Bozhinov y Angori pugnan por un puesto desde el primer minuto. Durosinmi debería liderar el ataque, con dos entre Moreno, Tramoni y Meister a su apoyo, con ventaja para los dos últimos.

Noticias del AC Milán

En el AC Milán hay que seguir monitorizando las condiciones de Leao, Pulisic y Saelemaekers: Allegri espera tener a los tres en las mejores condiciones, pero también está listo Nkunku, que ha mostrado un gran estado de forma últimamente. De Winter por delante de Tomori, Fofana por delante de Ricci.

Forma

El Pisa no gana desde principios de noviembre, cuando llegó el único triunfo en liga ante la Cremonese: dos derrotas y tres empates en los últimos cinco. El AC Milán, en cambio, ha ampliado a 22 la racha de partidos consecutivos sin perder.

Partidos entre ambos equipos

PIS Último partidos MIL 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias AC Milán 2 - 2 Pisa 2 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Segundo enfrentamiento en tierras toscanas entre Pisa y AC Milán tras el 0-1 de 1991.

Clasificación

El AC Milán es segundo en la clasificación, a -8 del Inter, con 50 puntos conseguidos hasta ahora. El Pisa, en cambio, es último junto al Verona, con 15 puntos y a -6 de la zona de salvación.