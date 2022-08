Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio

¿Cómo es posible que LaLiga no tenga implementada la tecnología de gol? ¿A qué esperan los clubes?

¿Fue gol o no fue gol? ¿Entró la pelota o no entró en su totalidad? ¿Rebasó la línea de gol o no la rebasó del todo? Pues nadie está seguro, pero como aquí nadie quiere hacer preguntas incómodas, cero al conciente y baja la cifra al siguiente. Y como aquí nunca pasa nada y si pasa, se le saluda, todo está bien. No importa si le ha sucedido al Atlético de Madrid. Es lo de menos. Mañana le sucederá a otro equipo de Primera. Un día será al Betis, otro al Cádiz, a la semana siguiente al Barça y puede que unos meses le pase al Athletic Club. Cabe imaginarse de qué tamaño habría sido el escándalo del asunto de haber sucedido una jugada parecida en un partido decisivo para dilucidar quién el campeón, qué equipo tiene plaza europea o qué club desciende y cuál consigue la permanencia.

Sí, en unas tomas se puede apreciar que gran parte del balón entró en la portería, pero en niguna se aprecia real y completamente si el esférico traspasó del todo la línea o no. Y sí, el estudio de las imagenes y el análisis de captura de movimiento 3D, del arquitecto Nacho Tellado, nos dice que el balón no rebasó completamente la línea por 5 centímetros. En todo caso, lo de menos es si fue gol del Atleti o no fue gol. Ni siquiera si se validó o no. La cuestión es ¿cómo es posible que en esta Liga, en este espectáculo que disfrutan millones de seguidores, no haya una tecnología instalada, con un 100% de fiabilidad? ¿cómo es posible que en una liga que mueve cientos de millones nadie quiera invertir en una tecnología que ayude al árbitro a captar si un balón ha entrado o no?

¿Cómo es posible que LaLiga, en plena era de la aldea global, no tenga implementada la tecnología de gol? ¿cómo se puede comer que no exista un 'ojo de halcón' como si existe en otros campeonatos y competiciones para decidir algo tan importante como si un balón entró completamente en la portería o no? ¿qué tipo de competición seria se puede permitir un error tan grosero? La realidad es tozuda. Sucede, simplemente, por la inacción de los clubes. No han exigido a LaLiga que se compre una tecnología que, por más cara o barata que sea, es la herramienta más fiable para dilucidar si hubo o no hubo gol. En varios campeonatos europeos, en la Champions y en la Europa League, sí existe esa tecnología. En España, no.

Se se pasan la vida llorando y lamentándose, quejándose del calendario, del control económico y del nivel del arbitraje, pero la verdad es que siempre miran para otro lado y que, cuando se trata de ocuparse de lo importante, se hacen los suecos. La culpa de que el VAR se haya pervertido y sea una red clientelar donde el delegado sindical de la empresa es, a su vez, el presidente de esa empresa, es única y exclusivamente de los clubes. Siguen sin pedir un cuerpo único e independiente de VAR. Y la culpa de que muchos aficionados ayer se sintieran estafados porque se fueron a la cama sin saber si hubo gol o no, también es de los clubes. Culpar al empedrado se les da de cine. Exigir algo básico como la tecnología de gol, se les da peor. Nadan en un río de millones de euros, pero los dirigentes del fútbol español siguen siendo la viva imagen de 'Pepe Gotera y Otilio'. Ya saben, chapuzas a domicilio.

Rubén Uría