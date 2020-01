Para Moscoso, no hay presión en Siquinalá

El cancerbero centroamericano buscará trascender con el equipo Naranjero.

Kevin Moscoso, quien llegó como refuerzo a Siquinalá para el Clausura 2020, descarta que haya presión sobre sus espaldas y ha asegurado que únicamente hay emoción por poder sumar sus primeros minutos con el club.

“Más que presión siento emoción por debutar, siento que todo lo bueno está por venir. Para mi es una bonita oportunidad para demostrar que quiero hacer las cosas bien y que quiero transcender”, expresó.

Moscoso entiende los objetivos de los Naranjeros, entre ellos mantener la categoría en Liga Nacional.

“Nosotros buscamos la permanencia y los primeros lugares. Personalmente es el momento de desarrollar de crecer y de dar el paso grande, no siento presión y para ser sincero siento que tuviera varios partidos en Liga Nacional aunque no es así, pero me siento bastante tranquilo gracias al grupo y al entrenador”, consideró.