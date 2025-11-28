+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Palmeiras vs. Flamengo, Final de la Copa Libertadores 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Palmeiras se enfrenta a Flamengo este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Monumental U, por la Final de la Copa Libertadores 2025.

Sigue aquí en directo el Palmeiras vs. Flamengo de la Final de la Copa Libertadores 2025

El Porco clasificó a la final después de vencer por marcador global de 4-3 a LDU Quito en la semifinal, con un doblete de Raphael Veiga, junto a los goles de Ramón Sosa y Bruno Fuchs en el cruce.

Por su parte, el Mengão consiguió su boleto al juego por el título con un triunfo por 1-0 sobre Racing, con anotación de Jorge Carrascal. Sin embargo, Gonzalo Plata fue expulsado en el duelo de vuelta de la ronda de los cuatro mejores.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Palmeiras vs Flamengo, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaLaLiga+ Plus, M+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar
SudaméricaFOX Sports y Telefe (Argentina), ESPN Premium y Chilevisión Web (Chile), ESPN (resto de Sudamérica), Disney+, Pluto TV
MéxicoESPN, Disney+
Estados UnidosbeIN Sports, Fanatiz, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de LaLiga+ Plus, M+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN Premium, ESPN, Pluto TV, Chilevisión Web, Telefe, y Disney+, dependiendo del país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Palmeiras vs Flamengo

Copa Libertadores - Rondas Finales

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Monumental U.

  • México:15:00 horas
  • España:22:00 horas
  • Estados Unidos:16:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Palmeiras contra Flamengo alineaciones

1
C. Miguel
15
G. Gomez
26
M. Cerqueira
3
B. Fuchs
40
Allan
8
A. Pereira
23
R. Veiga
12
Khellven
22
J. Piquerez
9
V. Roque
42
J. Lopez
1
A. Rossi
4
L. Pereira
13
Danilo
26
Alex Sandro
2
G. Varela
10
G. De Arrascaeta
15
J. Carrascal
21
Jorginho
5
E. Pulgar
16
S. Lino
27
Bruno Henrique

  • A. Ferreira

  • Filipe Luís

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Palmeiras

El Porco apunta a conseguir su cuarto título de Copa Libertadores en su historia, además del tercero desde 2020. Además, es su séptima final, la primera en el lejano 1961.

Noticias del Flamengo

El Mengão también sueña con su cuarto trofeo en el torneo más importante del continente, además de que sería su tercero desde 2019. Está es también su cuarta final desde 2019.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

