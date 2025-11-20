+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Premier League
team-logoNewcastle
St James' Park
team-logoManchester City
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Newcastle vs. Manchester City, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Newcastle y Manchester City, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Newcastle recibe a Manchester City este sábado 22 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio St. James Park, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Newcastle vs. Manchester City de la Premier League 2025-26

Las Urracas llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-3 a manos de Brentford en la fecha 11, a pesar del gol de Harvey Barnes, además de una tarjeta roja para Dan Burn. El equipo dirigido por Eddie Howe es décimo cuarto en la clasificación con 12 puntos.

Por su parte, los Citizens vencieron por 3-0 a Liverpool en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku. El cuadro a cargo de Pep Guardiola es segundo en la tabla con 22 unidades.

Cómo ver Newcastle vs Manchester City, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+
SudaméricaDisney+
MéxicoHBO MAX
Estados UnidosUniverso, Peacock, TeleXitos, NBC, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones y Movistar Plus+, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, TeleXitos, NBC y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Newcastle vs Manchester City

crest
Premier League - Premier League
St James' Park

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio St. James Park.

  • México:11:30 horas
  • Argentina:14:30 horas
  • Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Newcastle contra Manchester City alineaciones

NewcastleHome team crest

4-3-3

Formación

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
N. Pope
3
L. Hall
12
M. Thiaw
21
V. Livramento
5
Fabian Schär
8
S. Tonali
39
C
B. Guimaraes
7
Joelinton
11
H. Barnes
27
N. Woltemade
23
J. Murphy
25
G. Donnarumma
27
M. Nunes
3
R. Dias
33
N. O'Reilly
24
J. Gvardiol
14
N. Gonzalez
20
C
B. Silva
47
P. Foden
10
R. Cherki
11
J. Doku
9
E. Haaland

4-1-4-1

MCIAway team crest

NEW
-Alineación

Suplentes

Manager

  • E. Howe

MCI
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Guardiola

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Newcastle

Las Urracas han comenzado a aparecer en los rumores de cara al mercado de invierno, ligados a nombres como Joel Ordóñez y Matteo Guendouzi.

Noticias del Manchester City

Diferentes reportes indican que la prioridad de los Citizens para el invierno será la renovación del contrato de Phil Foden.

Cómo llegan al partido

NEW
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

NEW

Últimos partidos

MCI

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

4

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

