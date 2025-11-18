Pep Guardiola aborda los rumores sobre un regreso al Barcelona mientras el jefe del Manchester City admite que 'todos quieren jugar y entrenar' a los campeones de La Liga

El Barcelona se dirige hacia una elección presidencial crucial en 2026, programada para llevarse a cabo entre marzo y mayo, con Joan Laporta listo para buscar la reelección. Su principal rival será Victor Font, quien ha regresado a la escena política con una campaña renovada y un fuerte mensaje de reforma. Font ha ganado un impulso significativo después de recibir el respaldo público de Xavi Hernández. El exentrenador del Barcelona asistió al lanzamiento de la campaña de Font junto a varios dignatarios del club y exjugadores, señalando una clara división dentro de la comunidad del Barcelona.

Font ha criticado abiertamente la administración de Laporta, acusando al club de ocultar 80 millones de euros (£67m/$87m) en pérdidas financieras y cuestionando la transparencia de las decisiones de la junta directiva. También ha criticado el manejo de Laporta en la renovación del Camp Nou, especialmente la decisión de adjudicar la renovación del proyecto a la empresa turca Limak a pesar del fuerte desacuerdo interno y las preocupaciones planteadas por los miembros de la dirección del club.

Con Laporta defendiendo su legado y Font posicionándose como el candidato del cambio estructural, las elecciones de 2026 del Barcelona se perfilan como un concurso que podría determinar la dirección deportiva y financiera a largo plazo del club.

Guardiola opinó sobre las elecciones creyendo que la oposición a Laporta destaca un sistema democrático fuerte cuando dijo “Por eso el Barça es el mejor club del mundo. Podemos hacer esto aquí.”

Añadió “El Barça es un club vivo; todos tienen su opinión. Todos quieren ser su presidente, jugar para él y dirigirlo.”