Nelson Bonilla está molesto

El delantero del Bangkok United quedó eliminado de la Copa

Buriam United dejó eliminado al Bangkok United, al vecnerlo 1-0 en la Copa de . Este resultado no fue del agrado de Nelson Bonilla, ya que se le fue anulado un gol por un supuesto fuera de lugar.

El salvadoreño expresó su molestia a través de su cuenta oficial en Instagram: “Como no sentirte frustrado, si al final pasan las mismas cosas, jamás he hablado de los árbitros, pero ahora me siento defraudado por primera vez en 10 años de carrera, por más que hagamos el resultado es el mismo, increíble”, escribió.

El gol que le fue anulado a Bonilla fue producto de un centro, el delantero conectó con su cabeza y mandó el balón al fondo de la red, pero esto fue invalidado por el árbitro asistente. En la imagen de video que compartió el atacante cuscatleco se aprecia con claridad que no está en posición adelantada.