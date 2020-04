Nasri pide a Guardiola... ¡para la Selección de Francia!

El ex jugador del Sevilla pide al técnico catalán para reemplazar a Deschamps.

Samir Nasri ha pedido a que ponga a Pep Guardiola como su próximo seleccionador, asegurando que aportaría un mayor equilibrio al equipo que Didier Deschamps.

"En 2018 me alegré de que ganaran el Mundial. Pero solo había grietas en aquel equipo. Puedes hacer tres equipos de muchísimo nivel con los jugadores que hay. Pon a Guardiola a entrenar a la selección francesa, y verás cómo hubiéramos jugado. Todos los futbolistas se divertirían en el campo", dijo en Instagram, para después afirmar que hay "mucho amiguismo en la selección", en relación a las convocatorias.

Guardiola ha disfrutado de una carrera en los banquillos plagada de éxitos, y revolucionó el fútbol al implementar su famosa filosofía del 'tiki-taka' en el .

Más equipos

El técnico de 49 años reunió a un equipo histórico en el Camp Nou, que es ampliamente considerado como uno de los mejores de la historia, y ganó el triplete en su primera temporada a cargo del cuadro azulgrana después de suceder a Frank Rijkaard en el banquillo.

El Barça ganó 14 trofeos en total durante la estadía de Guardiola, incluyendo tres veces y dos la Liga de Campeones, pero Pep dejó el club en 2012 y se tomó un año sabático antes de coger el banquillo del Bayern de Múnich.

Aunque el catalán no pudo conquistar la Liga de Campeones en , pudo agregar tres títulos de la a su impresionante palmarés en un período de tres años en el Allianz Arena.

Guardiola ha tenido un éxito similar desde que cogió las riendas del en 2016, guiando al club a dos títulos de la Premier League, una Copa FA y tres Copas de la Liga.

El artículo sigue a continuación

Nasri fue cedido por Guardiola al poco después de que el ex entrenador del Barça llegara al estadio Etihad, y actualmente está en el de .

A sus 32 años, Nasri dijo que le gustaría ver a Francia reemplazar a Deschamps con Guardiola en el futuro, a pesar de que el actual entrenador de Les Bleus los condujo al triunfo en la Copa Mundial de hace menos de dos años en .

Nasri continuó criticando a Deschamps por no convocar al delantero del Karim Benzema y dejar a Hatem Ben Arfa fuera de sus planes. "No entiendo por qué Benzema no jugó en la 2016 o la Copa Mundial 2018", señaló. "Tampoco entiendo por qué Hatem Ben Arfa no fue seleccionado para la Eurocopa 2016 después de su temporada con Niza", remató