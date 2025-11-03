+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoSSC Nápoles
Diego Armando Maradona
team-logoEintracht Frankfurt
Marcos Moreno

Napoli vs. Eintracht Frankfurt, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Napoli y Eintracht Frankfurt, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Napoli recibirá al Eintracht Frankfurt en el Estadio Diego Armando Maradona este martes 4 de noviembre y el cual comenzará a las 17:45 horas (tiempo de España), como parte de la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí en directo el partido Napoli vs. Eintracht Frankfurt de la UEFA Champions League 2025-26

El equipo Napolitano llega a este compromiso tras igualar el pasado fin de semana 0-0 con el Como en actividad de la Serie A de Italia, en donde se mantienen aún como líderes de la competencia con 22 unidades, pero apenas un punto por encima del Inter, AC Milan y Roma en lo que parece, será una dura batalla por tratar de revalidad el título del Calcio conquistado la temporada anterior.

Por su parte, las 'Águilas' empararon como visitantes 1-1 con el Heidenheim en actividad de la novena jornada de la Bundesliga alemana, para de esta manera, ubicarse en la octava posición del torneo con 14 puntos cosechados.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Napoli vs. Eintracht Frankfurt, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1
SudaméricaDisney+ Premium
MéxicoFox, Fox One, Caliente TV
Estados UnidosParamount+, ViX Premium

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Fox, Fox One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y Vix Premium.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Napoli vs Eintracht Frankfurt

crest
Liga de Campeones - Champions League
Diego Armando Maradona

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 17:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

  • México:11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

SSC Nápoles contra Eintracht Frankfurt alineaciones

SSC NápolesHome team crest

4-3-3

Formación

3-4-2-1

Home team crestSGE
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
13
A. Rrahmani
22
C
G. Di Lorenzo
3
M. Gutierrez
99
A. Zambo Anguissa
8
S. McTominay
68
S. Lobotka
21
M. Politano
20
E. Elmas
19
R. Hoejlund
23
M. Zetterer
34
N. Collins
3
A. Theate
4
C
R. Koch
16
H. Larsson
21
N. Brown
27
Mario Götze
13
R. Kristensen
8
F. Chaibi
19
J. Bahoya
9
J. Burkardt

3-4-2-1

SGEAway team crest

NAP
-Alineación

Suplentes

Manager

  • A. Conte

SGE
-Alineación

Suplentes

Manager

  • Dino Toppmöller

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Napoli

El Napoli sufrió la dura baja de su fichaje estrella, Kevin De Bruyne, quien se lesionó del bíceps femoral derecho durante el duelo ante el Inter hace unas semanas y estaría fuera de circulación por al rededor de tres meses.

Noticias del Eintracht Frankfurt

Por su parte, las Águilas no podrán disponer de su joven talento Can Uzun, tras una lesión muscular que lo podría dejar casi mes y medio fuera de circulación.

Cómo llegan al partido

NAP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

SGE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

NAP

Últimos partidos

SGE

2

Victorias

0

Empates

0

Victorias

5

Goles marcados

0
Partidos de más de 2.5 goles
1/2
Ambos equipos anotaron
0/2

Clasificación

Enlaces útiles

