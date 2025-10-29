Scott McTominay, en fila para reunirse con Marcus Rashford mientras el Barcelona pone al exmediocampista del Manchester United en una lista de tres transferencias

La aventura italiana de McTominay comenzó en el verano de 2024 cuando el Napoli lo fichó por solo £21 millones ($28 millones). Ahora, esa cifra parece una ganga considerable. En ese momento, el United estaba feliz de deshacerse de él, ya que Erik ten Hag lo había alineado solo 18 veces como titular en la Premier League durante la temporada 2023-24. Pero bajo la disciplina implacable de Antonio Conte, McTominay se ha transformado y ahora se ha reinventado hasta volverse indispensable en el corazón del mediocampo del Napoli.

La temporada pasada, levantó el Scudetto en Nápoles después de marcar 13 goles y dar seis asistencias en 39 apariciones en todas las competiciones. Fue un jugador destacado durante toda la campaña, lo que le ayudó a obtener un estatus de héroe de culto en el Stadio Diego Armando Maradona. Su influencia fue tan inmensa que incluso se situó entre los 20 primeros en la clasificación del Balón de Oro 2025, terminando por delante de Erling Haaland y Jude Bellingham.