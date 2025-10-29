Scott McTominay, en fila para reunirse con Marcus Rashford mientras el Barcelona pone al exmediocampista del Manchester United en una lista de tres transferencias
El meteórico ascenso de McTominay en el Napoli
La aventura italiana de McTominay comenzó en el verano de 2024 cuando el Napoli lo fichó por solo £21 millones ($28 millones). Ahora, esa cifra parece una ganga considerable. En ese momento, el United estaba feliz de deshacerse de él, ya que Erik ten Hag lo había alineado solo 18 veces como titular en la Premier League durante la temporada 2023-24. Pero bajo la disciplina implacable de Antonio Conte, McTominay se ha transformado y ahora se ha reinventado hasta volverse indispensable en el corazón del mediocampo del Napoli.
La temporada pasada, levantó el Scudetto en Nápoles después de marcar 13 goles y dar seis asistencias en 39 apariciones en todas las competiciones. Fue un jugador destacado durante toda la campaña, lo que le ayudó a obtener un estatus de héroe de culto en el Stadio Diego Armando Maradona. Su influencia fue tan inmensa que incluso se situó entre los 20 primeros en la clasificación del Balón de Oro 2025, terminando por delante de Erling Haaland y Jude Bellingham.
- Getty Images
Barcelona planea un movimiento sorpresa por McTominay
Según un informe de TEAMtalk, Barcelona ha incluido a McTominay en su lista de compras mientras buscan fortalecer su pivote en el mediocampo. El equipo de Hansi Flick también ha estado siguiendo a Amadou Onana del Aston Villa y ha identificado a uno de sus graduados de La Masía como una opción para el puesto, pero el nombre de McTominay es la sorpresa destacada. Si se materializa un acuerdo, podría significar una sorprendente reunión con su ex compañero del United Rashford, quien ha disfrutado de un resurgimiento desde que se unió a Barca en préstamo en el verano y ha puesto sus miras en un contrato permanente.
Tottenham y Newcastle también en la búsqueda
TEAMtalk añade que el Barça podría enfrentar competencia por McTominay de parte del Tottenham y el Newcastle. Sin embargo, a pesar de la creciente especulación, fuentes cercanas al jugador insisten en que una salida en enero no está en los planes. La directiva del Napoli, encabezada por el presidente Aurelio De Laurentiis, también está decidida a mantener a su pilar en el mediocampo al menos por el resto de la temporada mientras buscan ganar el título de liga consecutivamente. Los locales lo adoran, ya que las bufandas de “McTominay 39” siguen vendiéndose como pan caliente. En solo 10 apariciones esta temporada, McTominay ya ha anotado cuatro goles y ha dado una asistencia.
El Napoli planea abrir conversaciones con los representantes del centrocampista en enero, con el objetivo de extender su contrato. Su actual acuerdo está vigente hasta 2028, y planean asegurarlo hasta 2030 con una extensión de dos años. El nuevo acuerdo propuesto incluiría un aumento salarial significativo y una cláusula de rescisión considerable diseñada para disuadir a los interesados.
- AFP
Mirando hacia adelante: regreso de Inglaterra no descartado
A pesar de su historia de amor con Nápoles, McTominay nunca ha cerrado completamente la puerta a un regreso a la Premier League. Tal vez un equipo capaz de igualar su nueva ambición y estatura podría convencerlo de regresar a la máxima categoría inglesa. Sin embargo, por ahora, el escocés tiene su mirada firmemente puesta en su misión actual de ayudar a Nápoles a perseguir más trofeos mientras continúa silenciando a quienes alguna vez dudaron de su valía. Sin embargo, aquellos que lo vieron luchar en Old Trafford pueden encontrar difícil ver a un jugador que una vez fue considerado excedente ahora celebrado en el extranjero. Las tornas han cambiado para McTominay, y un cambio de escenario ha desbloqueado la grandeza. Volverá a la acción en la Serie A este fin de semana cuando Nápoless reciba al Como.