Nada cambia: La decisión de Messi, después del Mundial

El cuadro parisino quiere renovarle y ya trabaja en el borrador de su nuevo contrato

La hoja de ruta de Lionel Messi sigue su curso. A pesar de que el Barcelona piensa en poder articular su hipotético regreso y de que el PSG está estudiando materializar una oferta de renovación de una temporada, prorrogable a otra más, el argentino está muy centrado en cumplir sus objetivos y está centrado en el Mundial. Lejos queda el curso pasado, donde no se sintió cómodo y estuvo lejos de su mejor versión. Ahora Messi ha podido completar pretemporada, se sente mejor físicamente y lleva ya 8 goles en 13 partidos oficiaes con su equipo. La pregunta es ¿dónde jugará Messi cuando acabe su contrato con el PSG el próximo 30 de junio? ¿Qué decidirá el argentino?

Decisión... después del Mundial

El gran objetivo de Messi es disputar el que, según él, será su último Mundial. El argentino está focalizado en seguir creciendo con el PSG, tanto en Ligue-1 como en Champions, pero no tomará ninguna decisión sobre su futuro hasta que acabe la Copa del Mundo, que se disputará en Qatar. Ahora mismo, Messi no tiene ofertas. Ni una del PSG, ni del Barça, ni de la MLS. En cuanto al PSG, sí es cierto que está estudiando fórmulas para presentarle una oferta de renovación por un año más otro con un salario que rozaría los 30 millones de euros. POr ahora, el PSG sigue trabajando en el borrador del nuevo contrato que le ofrecería a Messi. Eso sí, aún no ha formalizado esa oferta y por ahora, sigue intentando darle forma para poder ponerla encima de la mesa.

Sin contactos con el Barça