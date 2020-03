Mouche: "Román, el mejor con el que jugué, más Cleiton Silva y Mago Valdivia"

"No soy ni malo ni un crack", marcó el extremo de Colo Colo, que narró su etapa en Boca y explicó su fuerte identificación con el hincha del Cacique.

Pablo Mouche (San Martín, 1987), en cuarentena total por el coronavirus tal y como buena parte de Santiago de , no quiere que el fútbol lo retire. Se lo confidencia a TNT Sports en un Live de Instagram de viernes por la tarde. “Mi sueño es terminar mi carrera vigente”, tira el alero izquierdo de . "El ser humano es hijo del rigor. Hasta que no vea un familiar en peligro, te contesta", reflexiona del escenario actual en que se encuentra el planeta. De su rutina, "trato de entrenar dos o tres veces a la semana a doble turno y el domingo total descanso, no hago nada. En las mañanas hago transferencias de velocidad y en las tardes el trabajo aeróbico".

El presente es dulce. En el Cacique es muy querido, en 2019 fue líder de asistencias del torneo local y tras salir de sus problemas físicos alegró a todos con el gol al Athletico Paranaense. Sobre el gigante de Macul, asegura que "es difícil decir que me gané a la gente, pero tienen mucho cariño por mí. Estoy identificado con el hincha de Colo Colo y fue porque desde el primer momento tuve la suerte de que me fue bien. Aporté con mi lucha, con el ir hacia adelante, ser competitivo y mi actitud de ser protagonista y ganador. Eso identifica al pueblo colocolino, un pueblo guerrero con ganas. Me identifiqué rápido y fuimos de la mano juntos recorriendo este año y medio".

"Está el Tanque Paredes que es uno de los ídolos máximos y goleador histórico del fútbol chileno. Es difícil decir que somos referentes (los argentinos), pero sí tenemos una trayectoria con títulos y para los más chicos somos referentes, pero esa palabra se la dejo al Tanque, a Julio Barroso", cierra sobre los albos, con los que sueña seguir avanzando en y pelear el campeonato tras levantar la Copa Chile en enero.

Pero es su mejor etapa. No se esconde ante aquella realidad. "Hasta ahora, sí", firma cuando se le consulta por su estado de forma más espléndido. Y, por lo mismo, guarda anécdotas con cariño tras saltar al primer equipo Xeneize, desde la reserva y su pasado en Estudiantes de Buenos Aires: “Cuando me subieron, en Tandil hice la pretemporada con el Chelo Delgado y el Negro Ibarra en la Posada de los Pájaros. Fue mi primera concentración en un plantel de Primera. Eran ídolos, habían ganado todo. Yo ni hablaba, hasta que tomamos confianza y el Chelo armaba joda, éramos cercanos y teníamos gustos en común, aunque el Negro era más serio. Concentré con Nico Blandi cuando subió a Primera, después con Somoza en la época de Falcioni".

¿Y por qué nunca volvió a La Boca? A su juicio, "no volver se dio por algo dirigencias más que por otra cosa. Hice tanto quilombo para irme que nadie quiso entender nunca por qué pedí irme. Se me hace que pensaron '¿Si hay tanta insistencia por irte para qué vas a volver?'”. En ese entonces, su etapa de 7 años (con dos títulos de Liga y uno de Copa ) en Boca le valió un salto al Kayserispor.

A la hora de balances, eligió a Falcioni, Tocalli y Prosinecki como sus entrenadores favoritos, los que más le dejaron. Relató que “Julio me dijo que esta es tu camiseta y no la vas a soltar más. Vas a volver a ser el Mouche que fuiste. Tocalli por la formación desde la Sub 17 y Prosinecki era un loco de mierda pero en el buen sentido. Iba al frente con los dirigentes, hablaba perfecto español, contaba anécdotas, aprendí muchísimo de fútbol”. Y no descartó "ser parte de un cuerpo técnico" en un futuro.

Sobre compañeros, hizo una lista larga. Arrancó con “Ever Banega, Maxi Morales, Di María, Román, Palermo, Palacio, Battaglia, Flaco Schiavi Clemente Rodríguez, Negro Ibarra, Cata Díaz”, pero terminó con los de las características más avanzadas: “Román, el mejor jugador con el que jugué. Más Cleiton Silva, el brasileño, también un crack. Estuvimos en . Y el Mago Valdivia, en y en Colo Colo. No soy ni el malo ni un crack, pero jugar con todos ellos, un fenómeno”.