Morata, contrato en vigor y futuro en el aire

Era el objetivo número uno del Barça, pero la operación se cayó y no llegó a buen puerto. El interés azulgrana se frenó porque el Atlético no quería hablar de cesiones y exigía dinero de por medio para cerrar un traspaso. El Barça desistió y aunque la Juve acabó fichando a Dusan Vlahovic procedente de la Fiorentina, el entrenador Allegri cerró las puertas a una posible salida del delantero madrileño. Por tanto, Álvaro Morata se quedará en la Juventus de Turín hasta el próximo 30 de junio, en calidad de cedido. La pregunta es ¿qué pasará ahora con Morata? Pues, de entrada, la Juventus tendrá que pagarle al Atlético el dinero que se pactó por tarifa de préstamo, hasta completar los 10 millones de euros que debe percibir el cuadro colchonero. ¿Después? El futuro de Morata será una incógnita.

La Premier, posible salida para Morata

Mientras en la Juve se filtra que no desean ejecutar los 35 millones de euros que cuesta la opción de compra del punta, en el Atlético conservan la calma. Si Morata regresa a Madrid este verano, accionarán todos los mecanismos para tratar de encontrar la mejor operación posible para del delantero, en consenso con el agente de Morata, Juanma López, que estuvo trabajando este mercado para desbloquear la salida del internacional español, sin éxito. Morata tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid hasta junio de 2023. Si la Juve finalmente no paga esos 35 "kilos", que ahora mismo es el escenario más probable, el Atlético tendrá que ocuparse de encontrar un comprador para el madrileño. Eso sí, con un inconveniente: el jugador ha perdido algo de valor en el mercado, le quedaría apenas un año de contrato y tendría que encontrar un club capaz de asumir, por lo menos, los 35 millones que el Atleti ya había pactado con la Juve. En el seno del Atleti hay tranquilidad. Se asume que la situación con Morata no es la mejor, pero también se confía en encontrar una buena solución para las partes implicadas. La Premier League será, sin lugar a dudas, la primera dirección en la que mirará el Atleti si finalmente Morata vuelve este verano.

Saúl, Gbric y Vitolo, otras "patatas calientes"

El "dossier" Morata no es el único foco pendiente que tendrá que afrontar el Atleti en próximos meses. Saúl Ñíguez es otro asunto importante. El ilicitano está cedido en el Chelsea, que aún no ha decidido si ejecutará su opción de compra por 35 millones o si, como en el caso de la Juve con Morata, decidirá poner fin al préstamo a partir de junio. Además, hay otras dos situaciones pendientes. Por un lado, la de Vitolo, que salió cedido al Getafe pero no está teniendo minutos y todavía tiene contrato con el Atleti, porque renovó antes de fichar por el 'Geta'. Y por último, la de Ivo Gbric, que está cedido en el Lille y cuyo club debe meditar si finalmente ejecuta la opción de compra por 8 millones que se pactó con el cuadro colchonero. Será un verano entretenido en las oficinas del Metropolitano. Seguro. El club espera acontecimientos y está muy pendiente del futuro de estos jugadores. Si todas las opciones de compra se ejecutasen, el Atleti vería cómo caen hasta 78 millones en sus arcas. Una inyección de dinero bestial. SIn embargo, si esas operaciones se truncan, el club ya sabe que tendrá mucho tajo por delante. Y por ahora, el futuro pinta a que el Atleti tendrá que arremangarse a partir de junio, porque tendrá muchos asuntos por resolver.