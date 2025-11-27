Mónaco vs. PSG, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Mónaco recibe a PSG este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas (España) en el estadio Luis II, por la décima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de la Ligue 1.

Sigue aquí en directo el Mónaco vs. PSG de la Ligue 1 2025-26

Los Rouge et Blanc llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-4 a manos de Rennes en la fecha 13, a pesar del gol de Mika Biereth, además de una tarjeta roja para Denis Zakaria. El equipo dirigido por Sébastien Pocognoli es octavo en la clasificación con 20 puntos.

Por su parte, los Parisinos vencieron por 3-0 a Le Havre en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Lee Kang-In, Joao Neves y Bradley Barcola. El cuadro a cargo de Luis Enrique es primero en la tabla con 30 unidades.

Cómo ver Mónaco vs PSG, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Por confirmar Sudamérica Disney+ México FOX One, Caliente TV Estados Unidos beIN Sports, Fanatiz, Fubo Sports

El partido no tiene transmisión confirmarda en España, por lo que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Hora de inicio de Mónaco vs PSG

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Louis II, Monaco

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Luis II.

México:10:00 horas

Argentina: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos:11:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Mónaco

Los Rouge et Blanc vienen de un decepcionante empate a mitad de semana en la Champions League, tras un 2-2 en calidad de visitante frente a Pafos, resultado que pone en duda su futuro en el torneo continental.

Noticias del PSG

Los Parisinos vienen de ganar a mitad de semana por 5-3 sobre Tottenham en la Champions League, con un Vitinha en plan estelar con un hat-trick, pero también con una tarjeta roja para Lucas Hernández.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

