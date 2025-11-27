+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Ligue 1
team-logoMónaco
Stade Louis II, Monaco
team-logoParis Saint-Germain
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Mónaco vs. PSG, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de l Ligue 1 entre Mónaco y PSG, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Mónaco recibe a PSG este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas (España) en el estadio Luis II, por la décima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de la Ligue 1.

Sigue aquí en directo el Mónaco vs. PSG de la Ligue 1 2025-26

Los Rouge et Blanc llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-4 a manos de Rennes en la fecha 13, a pesar del gol de Mika Biereth, además de una tarjeta roja para Denis Zakaria. El equipo dirigido por Sébastien Pocognoli es octavo en la clasificación con 20 puntos.

Por su parte, los Parisinos vencieron por 3-0 a Le Havre en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Lee Kang-In, Joao Neves y Bradley Barcola. El cuadro a cargo de Luis Enrique es primero en la tabla con 30 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Mónaco vs PSG, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaPor confirmar
SudaméricaDisney+
MéxicoFOX One, Caliente TV
Estados UnidosbeIN Sports, Fanatiz, Fubo Sports

El partido no tiene transmisión confirmarda en España, por lo que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Mónaco vs PSG

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Luis II.

  • México:10:00 horas
  • Argentina:13:00 horas
  • Estados Unidos:11:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Mónaco contra Paris Saint-Germain alineaciones

Clasificación

