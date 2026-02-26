MIRA: The Late Run with Ochocinco debuta con Bert Kreischer como comediante que alaba a Lionel Messi y hace predicciones sobre la Copa del Mundo
Chad Ochocinco Johnson y Rahimovic se sientan con la leyenda de la comedia Bert Kreischer para mantener una conversación que abarca todo tipo de temas: la cultura futbolística en Florida, la Messi manía en Miami, los rumores sobre la «última danza» de la Copa del Mundo de 2026 y el Monte Rushmore de la comedia. Bert vuelve a contar la historia del origen de The Machine, analiza qué es lo que hace grande a un cómico y, de alguna manera, termina prometiendo convertirse en un auténtico aficionado al fútbol.
