Mier: “En Selección no me preguntan cómo he estado”

El defensor de Chivas desconoce haber sido borrado de Selección por Gerardo Martino.

Hiram Mier, defensor de Chivas, llegó a ser un constante en Selección mexicana con Gerardo Martino, sin embargo, dejó de ser llamado por no poder asistir a un microciclo.

El Tata realizó dichas concentraciones anteriormente para mantenerse en contacto con los jugadores en el proceso para el Octagonal Final de la Concacaf clasificatorio al Mundial de Qatar 2022 y observar el nivel futbolístico en el que se encontraban con sus clubes.

De ahí, comenzaron los rumores sobre su ausencia, aunque aclaró que esto se debió a un tema físico del que acusó no ser buscado al día de hoy por el cuerpo técnico del rosarino.

“Yo creo que eso me lo tomaron un poco mal o como si no quisiera ir, pero nunca fue que yo dije que no quería ir a la selección. Solo era en esas fechas por un tratamiento y de ahí en adelante no fui considerado y ni me preguntaron cómo he estado", dijo Mier en entrevista con TUDN.

"Traía un poco de molestia en la rodilla que me dejaba entrenar y jugar, pero tenía un tratamiento programado para esos días y hablé con la selección: 'oye, estoy pensando en mi futuro, en mi carrera, y quiero que me entiendas que no es que le esté diciendo que no a la selección', pero tenía que tomar ese tratamiento y tomar esos días de descanso donde no quería tener actividad”, expuso.

El deseo de Hiram es el de volver a Selección mexicana, para lo que trabajará con unas Chivas que no pasan por su mejor momento deportivo en el interinato de Marcelo Michel Leaño:

"Yo nunca dije que no, siempre he estado abierto a una posibilidad de ir. Tuve esa charla con el cuerpo técnico de Martino donde tenía este tratamiento y yo creo que eso me lo tomaron a mal, como pensando que no quería ir, pero era solo por ese tiempo. Siempre trabajo para estar bien en mi club, y donde he estado he tratado de dar mi máximo y con eso estar en la selección nacional", expresó.