Andrés Roberto Flores Bocanegra

México vs. Uruguay, amistoso internacional: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido amistoso internacional entre México y Uruguay, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

México recibe a Uruguay este sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) en el estadio TSM, en partido amistoso internacional de fecha FIFA.

Sigue aquí en directo el México vs. Uruguay, partido amistoso internacional

El Tri llega al partido después de perder con Colombia (0-4) y empatar con Ecuador (1-1) en la pasada fecha FIFA, misma en la que dejaron muchas dudas a solo unos meses de la Copa del Mundo.

Por su parte, los Charrúas consiguieron dos victorias en octubre, frente a las selecciones de República Dominicana (1-0) y Uzbekistán (2-1).

Cómo ver México vs Uruguay, amistoso internacional: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaPor confirmar
SudaméricaDSports, Antel TV, TCC2 HD, NS Eventos 1, Eventos Montecable 1 HD (Uruguay)
MéxicoTUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX
Estados UnidosTUDN, Univisión, FOX Deportes, ViX, Fubo Sports

El partido será transmitido en México por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX.

Por su parte, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Univisión, FOX Deportes, ViX y Fubo Sports.

Hora de inicio de México vs Uruguay

El partido se disputa este sábado 15 de octubre a las 19:00 horas (México) y tendrá como escenario el estadio TSM.

  • Argentina: 22:00 horas
  • España:02:00 horas (domingo 16)
  • Estados Unidos:20:00 (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Mexico contra Uruguay alineaciones

12
J. Rangel
3
C. Montes
23
J. Gallardo
15
I. Reyes
5
J. Vasquez
18
E. Sanchez
14
M. Ruiz
4
E. Alvarez
9
Raúl Jiménez
22
H. Lozano
25
R. Alvarado
23
S. Mele
22
J. Piquerez
13
G. Varela
2
José Giménez
16
M. Olivera
10
R. Zalazar
15
E. Martinez
6
R. Bentancur
25
J. Sanabria
7
R. Aguirre
18
B. Rodriguez

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de México

Dos temas de conversación han resaltado en los últimos días, la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo en 2026, después de que se reportó que dio el sí al Tri. El segundo tema es el regreso de Guillermo Ochoa, después de que el guardameta compartió una imagen del nuevo uniforme de portero del equipo nacional con su nombre.

Noticias de la Selección de Uruguay

La Celeste no podrá contar con Federico Valverde, quien sufrió una lesión con Real Madrid en la última jornada de LaLiga.

Cómo llegan al partido

Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Gol marcado (encajado)
8/1
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

MEX

Últimos partidos

URU

1

Victoria

0

Empates

4

Victorias

4

Goles marcados

13
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

