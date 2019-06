En México, ¿qué partidos de Copa América van por TV de Paga?

Dos cadenas tienen los derechos de transmisión en televisión de paga.

La 2019 es la fiesta de la Conmebol, misma que podrá disfrutarse en una variada barra de transmisiones en . En el mismo sentido, SKY Sports y TDN cuentan con los derechos en televisión de paga, con una cobertura importante para los amantes del futbol.

La compañía de Chapultepec, en su canal de televisión restringida pasará el encuentro inaugural entre y , el Argentina vs Colombia y la final. En tanto, SKY transmitirá partidos como el vs Perú y vs .

QUÉ PARTIDOS DE COPA AMÉRICA VAN POR TDN

TDN emitirá los siguientes cotejos:

FASE DE GRUPOS

Viernes 14 de junio del 2019: Brasil vs Bolivia (19:30)

Sábado 15 de junio del 2019: vs Colombia (17:00)

Lunes 17 de Junio del 2019: vs (18:00)

Miércoles 19 de Junio del 2019: Argentina vs (19:30)

Faltan por oficializar los demás...

CUARTOS DE FINAL (27, 28 y 29 de junio del 2019)

No anunciados de momento

SEMIFINALES (2 y 3 de julio del 2019)

No anunciadas de momento

DUELO POR EL TERCER LUGAR

6 de julio del 2019: No anunciado de momento

FINAL

7 de julio del 2019: Sí la tendrán

*horarios del Tiempo del Centro de México

QUÉ PARTIDOS DE COPA AMÉRICA VAN POR SKY SPORTS

Los compromisos se sintonizarán por la señal del SKY Sports a lo largo del torneo.

FASE DE GRUPOS

Sábado 15 de junio del 2019: Venezuela vs Perú (14:00)

Domingo 16 de junio del 2019: Paraguay vs Qatar (14:00)

Domingo 16 de junio del 2019: vs (17:00)

Martes 18 de junio del 2019: Bolivia vs Perú (16:30)

Martes 18 de junio del 2019: Brasil vs Venezuela (19:30)

Miércoles 19 de junio del 2019: Colombia vs Qatar (16:30)

Faltan por oficializar los demás...

CUARTOS DE FINAL (27, 28 y 29 de junio del 2019)

No anunciados de momento

SEMIFINALES (2 y 3 de julio del 2019)

No anunciadas de momento

DUELO POR EL TERCER LUGAR

6 de julio del 2019: No anunciado de momento

FINAL

7 de julio del 2019: Sí la tendrán

*horarios del Tiempo del Centro de México