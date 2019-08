Metapán quiere volver a jugar de noche

Los caleros quieren que se les apruebe jugar de noche desde este fin de semana.

El Isidro Metapán quiere que sus juegos de local se mantengan en horario nocturno los sábados, ya que el público llega en mayor cantidad que jugando en las tardes y días domingos.

En la tercera fecha contra El Vencedor, los caleros quieren jugar sábado y sobre este tema comentó a Grupo Dutriz Rafael Morataya, presidente de los caleros: “Es mentira que la gente va a llegar al estadio en domingo por la tarde. Pero si en juegos de CONCACAF se permite que se juegue en el Cuscatlán, que no tiene los 800 lux, por qué no nos van a permitir a nosotros. Solo para exigir son buenos y para apoyar no. Es el mínimo lo que nos hace falta a nosotros”.

Pero será en la reunión de la Primera División que se defina esta petición de Isidro Metapán. De hecho, tras el anuncio de cómo se jugará esta jornada del torneo Apertura, la directiva jaguar todavía no ha informado el día y la hora del duelo ante el benjamín.