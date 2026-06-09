Memphis Depay tampoco convence: los suplentes de la selección holandesa hacen el ridículo

La selección B de los Países Bajos perdió 1-2 ante la B de Uzbekistán en un amistoso, según medios neerlandeses en Estados Unidos.

Este encuentro se jugó justo después de la sufrida victoria 2-1 del equipo absoluto, lograda con dos penaltis de Cody Gakpo.

En el encuentro a puerta cerrada, sin transmisión en directo y de dos tiempos de treinta minutos, Mats Wieffer marcó para los holandeses.

En el segundo encuentro ante Uzbekistán, Memphis Depay actuó como titular en la delantera. La estrella del Corinthians jugó media hora y, según los asistentes, no convenció.