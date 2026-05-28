Memphis Depay jugó el primer tiempo con el Corinthians en la noche del miércoles al jueves, en la derrota por 0-2 ante el Platense argentino en la Copa Libertadores. Así, el delantero suma minutos antes de incorporarse el sábado a la selección holandesa de Ronald Koeman.

El domingo, tras más de dos meses ausente, regresó al Corinthians y jugó media hora en la victoria 1-0 sobre el Atlético Mineiro.

Pese a su vuelta, el Timao cayó 0-2 ante Platense por un doblete de Franco Zapiola: penalti en la primera parte y remate preciso tras el descanso.

Memphis, de 32 años, fue reemplazado en el descanso por Zakaria Labyad. A pesar de la derrota, el Corinthians termina primero del grupo E con 11 puntos y avanza a octavos de final de la Copa Libertadores.

El sábado el Corinthians enfrentará al Grêmio sin él. Memphis se unirá pronto a la concentración de la selección holandesa, con la que jugará amistosos ante Argelia (3 de junio) y Uzbekistán (8 de junio).

Mientras, Corinthians espera que renueve su contrato, que vence el 31 de julio, y la prensa brasileña se muestra optimista sobre su continuidad.

Tras el encuentro, Memphis habló en la zona mixta: «Ya he dicho y hecho suficiente. Todos saben lo que quiero. Me encanta el Corinthians y me gustaría quedarme, pero no es fácil».

Memphis, que llegó en 2024, cree que aún no ha terminado su etapa en Brasil. «Me veo quedándome. Estos dos años han pasado volando. Vine con un objetivo, pero tantas cosas han cambiado que ya no es el mismo. El Corinthians deberá mostrar ambición: es un gran club que merece más, sobre todo por la afición».