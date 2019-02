Medford, satisfecho tras el segundo triunfo de Herediano

Primera División de Costa Rica: "Le pasamos por encima a Cartaginés", fueron las declaraciones del técnico del equipo que ganó en casa 2-1.

En su sexta presentación en el Clausura 2019, Herediano consiguió una segunda victoria que le da aire y le permite recuperar terreno en las posiciones. El Team pareció sufrir la resaca tras la obtención del Apertura 2018 y lo pagó con resultados negativos durante el arranque de la actual temporada.

Sin embargo, el 2-1 del miércoles ante Cartaginés en condición de local, con los goles de Juan Guillermo Ortiz y Keysher Fuller (remontaron luego de que Hernán Fener abriera la cuenta), le permite al último campeón sumar mayor confianza.

"El partido se ganó justamente, el equipo jugó bien, se soltó y se quitó la presión de partidos atrás. Tuvimos más constancia, porque en los anteriores se hacía bien por medio tiempo y así no alcanza. Nos llevamos un triunfo difícil, pero con muchos méritos", expresó Hernán Medford, entrenador del conjunto de Heredia, en diálogo con www.nacion.com.

"Tuvimos 10 ocasiones de gol y sólo nos remataron una vez, que fue el gol de ellos. El equipo predecible es el que no elabora y no llega, pero nosotros llegamos de principio a fin. Le pasamos por encima a Cartaginés, así de simple. Anteriormente acepté sin excusas cuando no lo hicimos bien y perdimos, pero esta vez tenemos mucho mérito", agregó en su análisis.

La sorpresa tras los partidos del miércoles sigue siendo Grecia, que superó en casa por 1-0 a Alajuelense gracias al tanto de Henry Figueroa y lidera con 19 puntos (seis triunfos, un empate y una derrota).

El escolta es Saprissa (13 y un partido menos), que superó como local por la mínima diferencia a Santos Guápiles con gol de Mariano Torres.

Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP/Getty Images