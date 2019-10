“Mbappé se está Neymarizando”

Así lo afirmó el exfutbolista francés Christophe Dugarry, quien criticó al joven delantero por sus declaraciones tras el partido frente al Brujas.

“Quería volver a demostrar que es difícil prescindir de mí”, declaró Kylian Mbappé, luego de sus tres goles frente al Brujas (0-5) por la , tras comenzar el juego sentado en el banquillo. Esta frase del joven campeón del mundo no pasó desapercibida en . Y el propio Christophe Dugarry definió el presente del delantero del con una sentencia particular: “Mbappé se está Neymarizando”.

Las lesiones ya le robaron a Neymar más de un año de fútbol

Para el exfutbolista francés, las declaraciones del ex-Monaco son “una torpeza”. Y añadió: “El resto de su entrevista fue perfecta. Hablaba de sus compañeros, el equipo… Pero esta frase me molesta. Quizá para Mbappé es difícil, pero es tan importante ser buena persona como buen futbolista. No digo que no lo sea, pero ya ha hecho varias declaraciones de este tipo”.

¿Puede Neymar ser una influencia negativa? “Preferiría que salga con Gueye, Ander Herrera o Di María. Es más divertido estar con Neymar que pasar tiempo con evangelistas, pero bueno… Tengo miedo de que el sueño que había con este chico se haya roto, tengo la sensación de que las cosas pueden cambiar rápidamente a mal”, subrayó Dugarry.

El hombre que supo defender las camisetas del , Milan y , entre otros equipos, resaltó además que en Mbappé “se percibe un enfoque individualista”. Y remató: “No quiero ver una guerra de egos, estadísticas”.